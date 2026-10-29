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Галактионов — после поражения от ЦСКА: «Будет разговор с руководителями Локомотива. По течению плыть нельзя»

Галактионов — после поражения от ЦСКА: «Будет разговор с руководителями «Локомотива». По течению плыть нельзя»

Руслан Минаев
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что намерен обсудить ситуацию в команде с руководством клуба после поражения от ЦСКА (1:3) в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет», — цитирует Галактионова matchtv.ru.

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После пяти туров «Локомотив» с 3 очками занимает последнее, четвертое место в группе D. Команда Галактионова потерпела пятое поражение подряд. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф Пути РПЛ.

Источник: matchtv.ru
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Михаил Галактионов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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