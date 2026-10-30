Кондаков посвятил родителям дебютный гол за основу «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков после победы над «Балтикой» (3:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России посвятил свой гол родителям. 18-летний хавбек на 30-й минуте открыл счет.

«Свой дебютный гол посвящаю родителям! Папе — особенно. Он многое посвятил моей карьере и посвящает до сих пор», — приводит официальный сайт клуба слова Кондакова.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в Кубке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков и лидирует в таблице группы C.