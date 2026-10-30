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Кондаков посвятил родителям дебютный гол за основу «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков после победы над «Балтикой» (3:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России посвятил свой гол родителям. 18-летний хавбек на 30-й минуте открыл счет.

«Свой дебютный гол посвящаю родителям! Папе — особенно. Он многое посвятил моей карьере и посвящает до сих пор», — приводит официальный сайт клуба слова Кондакова.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в Кубке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков и лидирует в таблице группы C.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Балтику&raquo; в&nbsp;Кубке России 29&nbsp;октября.«Зенит» обеспечил себе первое место в группе. У Аугусто — дубль, а Кирш порадовал фанатов «Балтики» голом-шедевром

Источник: Официальный сайт
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Даниил Кондаков
ФК Зенит
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