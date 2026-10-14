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Краснодар не побеждает пять матчей подряд: проблемы команды, Мусаев и Кордоба, что происходит с Краснодаром

«Краснодар» не побеждает пять матчей. Мусаев говорит о проблемах внутри, а Кордоба, кажется, плохой капитан

Максим Никитин
Колумнист
Мурад Мусаев и Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим Никитин — о черной серии «быков».
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13 октября, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:2
Факел

«Быки» не выигрывают пять матчей подряд. После домашнего кубкового поражения от «Факела» (0:2) Мурада Мусаева прорвало: «Мы не выполнили свою работу хорошо. Если не сделаем правильные выводы, то ничего хорошего в сезоне не будет. Проблема не в ошибках, не в рикошетах, не в незабитых голах. Проблема глобальная: она внутри там».

Мы можем только догадываться, о чем конкретно говорит главный тренер, но очевидно, что много зависит от лидера. После ухода Сперцяна и травмы Кривцова — это Джон Кордоба. Он первая звезда, капитан команды, который должен тащить. И с этим явные проблемы. Голов после трети сезона у него всего два. Грусть.

А ведь именно Кордоба отныне капитан. Нет в этом для стороннего взгляда ничего удивительного или кошмарного. Человек, который много сезонов забивал за краснодарцев пачками. Действительный лидер на поле, способный затащить даже в самый минорный момент.

111 голевых действий за 162 матча. Статистика из категории «вау». Если бы колумбиец еще пенальти забивал, было бы еще больше. Но есть у Джона привычка с точки мазать — там у него пять ударов, которые голами не заканчивались. Собственно, только поэтому даже в хороший день Кордоба к ней почти не подходит.

Станислав Агкацев и Никита Кривцов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впрочем, разговор сейчас не совсем об этом. Никита Кривцов в одном из шоу о российском футболе недавно высказал следующую мысль: «Мне странно видеть, что в русской команде иностранец — капитан. Мне кажется, в русской команде должен быть русский капитан. Например, Стас Агкацев». Согласитесь, довольно резкий выпад в наш век политкорректности. Который подтверждает, что в нынешнем «Краснодаре» не все так монолитно, как нам казалось еще вчера.

Посмотрим на историю с капитанством еще и с такой стороны. В России Кордоба насобирал больше 30 желтых карточек и три — красных. За споры с арбитром КДК дисквалифицировал Джона в 2022-м. В 2023-м ситуация повторилась — форвард снова жестко поговорил с судьями в матче с «Уралом» и получил за это три игры реального бана и одну — условно.

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В прошедшем сезоне случилась еще одна история — в сентябре Кордоба получил красную за фол на Мойзесе из ЦСКА и снова не согласился с решением арбитра: потасовка, споры и два матча отстранения, один из которых условно. Такое решение вынес КДК.

В апреле 2026-го Кордоба враждовал уже с вратарем Иваном Кукушкиным. Форвард «Краснодара» снова устроил провокацию, но на этот раз наказания избежал, хотя в футбольной общественности ходили разговоры, что колумбиец попадет под санкции РФС.

Кордоба на протяжении российской карьеры перманентно воюет с судьями не только на поле, но и через прессу. Как раз после инцидента с Мойзесом из ЦСКА Джон вышел в микст и разнес арбитров: «Я не хочу говорить о своем голе, только о судьях. Меня это бесит, я очень зол на них. Не первый раз со мной такое происходит. Мне все равно, что со мной сделают. Пусть делают то, что хотят. Сейчас важно только то, что сделали судьи».

Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Встреча последнего тура с питерцами исключением не стала: «Мы, конечно, знали, что матч с «Зенитом» будет очень сложным. В конце концов, мы играли против 14 человек».

А ведь Кордоба — капитан «Краснодара». Разумеется, капитану в футболе положено общаться с арбитром прямо на поле. Но складывается полнейшее ощущение, что для Джона это вредная опция. Пожалуй, это как дать возможность карточному шулеру играть против слабовидящего противника. Совершенно понятно, что за этим последует. То же самое и с Кордобой — он просто получит моральное право ругаться с судьями еще чаще.

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Вот только в случае с картами шулер гарантированно выйдет победителем. А что получит «Краснодар»? Новые конфликты и повышенную возможность остаться в меньшинстве, потерять лидера и создать вокруг себя негативный фон. Джон, надо прямо сказать, лучший форвард РПЛ, но такой же слабый дипломат.

Почти уверен, что Кривцов, хоть и не сказал об этом прямо, но именно похожую логику и имел в виду.

Поэтому «Краснодару» и так непросто, а с капитанством Кордобы команда Мусаева на дистанции может получить серьезные проблемы. Капитанская повязка — вещь в игре не номинальная и должна принадлежать футболисту, умеющему держать себя в руках. Увы, для Кордобы эта роль подходит не больше, чем Олегу Кононову его знаменитый пиджак.

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Джон Кордоба
Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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