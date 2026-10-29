Галактионов: «Нельзя плыть по течению. Любую ситуацию можно переломить»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможности переломить ситуацию в команде.

29 октября железнодорожники уступили ЦСКА (1:3) в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

— У вас есть чувство усталости?

— У меня есть чувство, что нельзя плыть по течению, нужно переломить ситуацию. Каким способом — это другой вопрос.

— Возможно еще переломить ситуацию?

— Любую ситуацию можно переломить.

«Локомотив» с 11 очками после 12 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.