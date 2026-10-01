Будь у Дзюбы меньше недостатков — он не добился бы таких высот. Рабинер — о словах Артема о завершении карьеры

Обозреватель «СЭ» размышляет о лучшем снайпере в истории РПЛ и сборной России, оставшемся без клуба.

Честное и своевременное решение

Артем Дзюба в 38 дал понять, что карьеру в привычном понимании этого слова решил закончить. Пусть даже его представитель Леонид Гольдман снизил градус обсуждений — мол, никакого официального заявления Дзюбы не звучало, — все очевидно. Если и случится еще какое-то незначительное послесловие вроде игры за медиаклуб на Кубок, то глобальной «бомбы», вроде возвращения для последнего слова в «Спартак» или «Зенит», не взорвется — даже если бы самому форварду такой закольцовки хотелось (как в случае с красно-белыми). И по аутсайдерам РПЛ, не говоря о первых-вторых лигах, чтобы поднять напоследок еще немного денег, Артем не поедет. Не будет мучить себя и обманывать футбол.

Это выглядит своевременным и честным решением. Более своевременным и честным, чем публичное выклянчивание возможности побить рекорд Александра Кержакова в сборной (степень добровольности его вызова Валерием Карпиным на матч с Гренадой до сих пор вызывает обсуждения, поскольку ни до, ни после при этом тренере подобного не происходило, а после тех игры и гола, не дожидаясь конца сбора и следующего матча, он покинул команду), препирательства со СМИ с колкими характеристиками оппонентов вокруг своих рекордов, личных девушек-архивариусов и всего такого прочего. Мне кажется, каждым подобным высказыванием и поступком, увеличивая хайп вокруг себя, он одновременно уменьшал свой реальный масштаб для российского футбола. Серьезный на самом-то деле.

А еще мне кажется, что с каждым годом после карьеры, когда его публичный образ будет постепенно забываться, а объективные достижения — даже расти в цене (что всегда происходит с перемещением события или фигуры во все более далекую историю и их мифологизацией), место Дзюбы в нашей футбольной истории окажется значимее, чем видится сейчас. И чем дольше России не будет на международной сцене, тем быстрее этот рост будет происходить. Достаточно вспомнить четыре его гола на ЧМ-2018, включая тот пенальти Испании в 1/8 финала. Когда такое еще будет? Когда наш клуб выйдет из группы Лиги чемпионов с пятью победами и такой игрой пары форвардов, как Дзюба — Халк при Андре Виллаш-Боаше?

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ни для одного клуба не стал по-настоящему своим. Но часто восхищал спортивным характером

Но если представить себе организацию прощального матча Дзюбы — какие команды в нем сыграют? Только сборная-2018 против друзей Артема — другого формата как-то и не просматривается. Потому что ни для одного клуба и ни для одних болельщиков он не остался своим, родным. При этом по узнаваемости в стране, среди обычной, не футбольной публики, с ним из коллег по виду спорта может сравниться разве что Игорь Акинфеев и теперь, возможно, Матвей Сафонов.

Конечно, в стиле Дзюбы будет еще раз вызвать ажиотаж и провести прощальный матч между «Спартаком» и «Зенитом», сыграв за них по тайму. Только вот сильно сомневаюсь, что оба клуба на это пойдут — как минимум осознавая риски со стороны своих болельщиков. Их ведь от разных скандирований с трибун не остановишь. А то ведь еще и бросать что-то начнут. Кто пойдет на организацию такой игры?

Он ведь и из «Спартака», и из «Зенита», и из «Локомотива» уходил не по-доброму. Про воспитавший его «Спартак» вообще не говорю — но уж, казалось бы, после ста с лишним голов за «Зенит» и первых в его карьере чемпионств, кто сделал для его карьеры больше, чем Сергей Семак? Но вспоминаются брошенные тренеру вдогонку слова, что тот боится неприятных разговоров. Вместо обыкновенной благодарности и умения признать, что пора открывать новую страницу.

Может, в чем-то и несправедливо, что известное, кхм, нефутбольное видео (слив которого, как я понимаю, стал следствием жалобы Дзюбы на фанатов в правоохранительные органы после матча сборной в Сан-Марино), как и «тренеришка» об одном из сильнейших в будущем тренеров Европы запомнились многим больше его достижений на поле.

Но поговорку «Язык мой — враг мой» никто не отменял — даже если язык этот для футболиста достаточно богат. Человек-радио Дзюба никогда не был скучен, и тезис, что с его уходом наш футбол станет более унылым, имеет право на существование. Однако он сначала говорил, а потом думал — это было его негласным девизом по карьере. Помню, сколько негатива он вызвал словами, что депрессии не существует. Артем находил удивительные поводы, чтобы буквально из воздуха преумножить раздражение в свой адрес.

«Я» в Артеме в целом по карьере было куда больше, чем «мы», что противоречит сути футбола как командной игры. И чего в этом точно не хватало — так это чувства меры.

Неповторимая смесь веселья и токсичности, сумасшедших заряда и обидчивости

Впрочем, он соткан из противоречий, и от многих тренеров — от Станислава Черчесова до Заура Тедеева — можно было услышать немало о его командности, стремлении и умении воздействовать на партнеров. Но и тут случался перебор, как со знаменитой слезоточивой речью перед серией пенальти в матче Россия — Хорватия — вдохновенной, но, возможно, эмоционально перекрутившей партнеров, которым, в отличие от него, замененного, нужно было уйти в себя и сосредоточиться на своем ударе...

С другой стороны, его умение собраться и в сложный момент по-спортивному всем всё доказать часто вызывало восхищение. Как после того самого видео, когда Дзюба вышел на важнейший матч с «Краснодаром», не забил пенальти — хоть вешайся. А он в той игре забил победный мяч. По этой вот «спортсменистости», выражаясь языком Черчесова, ему не было равных.

Артем успел принести немало пользы «Акрону» — последней, как выяснилось, своей команде. В позапрошлом чемпионате забил девять мячей в 22 матчах (и для футболиста гораздо моложе — очень достойный показатель), в прошлом — восемь в 26. В этот же период стал лучшим снайпером в истории РПЛ и разделил этот статус в сборной России с Кержаковым. Не поленившись уехать из Москвы на периферию, он и в Тольятти на сходе доказал свой уровень.

Дзюба никогда, ни в одной команде не имитировал игру и борьбу, не занимался футбольным фейком. Со своей неповторимой смесью веселья и токсичности, сумасшедшего заряда и сумасшедшей же обидчивости (на кого угодно — от тренеров до комментаторов) он был чрезвычайно рельефной, небанальной личностью для этой игры и этой лиги. Отрицать это — значит не признавать очевидного.

Артем Дзюба и Родриго Эшковал. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Скажет ли когда-нибудь, как тренер Лобановский, что футболиста Лобановского тоже бы выгнал?

Но всему свое время. Заур Тедеев в нашем разговоре пару лет назад не сомневался, что Дзюба может стать очень сильным тренером — если только захочет этого.

Так что вот она, следующая интрига. Услышим ли мы лет через 15 от тренера Дзюбы, что теперь он понимает Эмери, Карпина и Семака — как тренер Кержаков понимает Луческу и Хиддинка? А то и скажет что-то подобное Валерию Лобановскому, в бытность игроком страшно обиженному на отчисление из киевского «Динамо» Виктором Масловым, но спустя годы заявившему, что на месте Маслова футболиста Лобановского тоже бы выгнал?

Это жизнь покажет. Пока же скажу так: у многих, в том числе у меня, Дзюба вызывает крайне противоречивые чувства (что, думаю, по этому тексту заметно), но никто никогда не скажет, что Артем в футболе не реализовал то, что ему было дано. Скорее наоборот — он вытащил из себя больше, чем было заложено в него природой. Вытащил благодаря пусть даже и сложнейшему, для многих несносному, но отчаянно спортивному характеру. Для которого чем хуже, тем лучше. Который в благостном настроении становился половиной от себя в настроении злом и ненавидящем окружающих.

А это ведь и есть одна из сторон спорта, штуки во многом парадоксальной, далеко не во всем симпатичной и обучающей хорошим чертам личности, манерам и поведению. Будь у Дзюбы как человека меньше недостатков, за которые его осуждают другие, — очень допускаю, что он гораздо меньшего добился бы как игрок...