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Родина — Спартак: вратарь Илья Помазун допустил две ошибки в матче Кубка России 15 октября 2026 года

Максименко получил красную в матче РПЛ, а Помазун грубо ошибся в Кубке. Что происходит с вратарями «Спартака»?

Артем Белинин
Корреспондент
Илья Помазун пропускает гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Есть проблемы.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
15 октября, 20:45. Арена Химки (Химки)
Родина
2:4
Спартак

Голкипер «Спартака» Илья Помазун в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Родины» (4:2) допустил две грубые ошибки, которые привели к пропущенным голам. А несколькими днями ранее его конкурент по позиции Александр Максименко получил красную карточку в игре 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). У вратарей «Спартака» выдалась не лучшая неделя, но в клубе спокойно реагируют на произошедшее.

Два гола за полторы минуты

В матче против «Родины» красно-белые отличились первыми — на 25-й минуте Маркиньос сыграл на добивании после того, как Эсекьель Барко не забил с пенальти. Однако конец тайма превратился для команды Хуана Карседо в кошмар — особенно для Помазуна. На 40-й минуте голкипер неудачно вышел на навес с фланга, не добрался до мяча, и Магомедхабиб Абдусаламов отправил снаряд в пустые ворота.

Прошло всего около полутора минут — и «Родина» вышла вперед. На этот раз Герман Онугха пробил из-за пределов штрафной после потери мяча Барко. Удар не выглядел неберущимся, но Помазун выставил руки и не сумел остановить мяч — тот отскочил прямо в ворота.

Впрочем, «Спартак» сумел оформить камбэк после перерыва. Мирлинд Даку сделал дубль, а Манфред Угальде успешно пробил с 11-метровой отметки. Красно-белые выиграли со счетом 4:2, набрали 10 очков и сохранили первое место в группе А. Сам Помазун тоже отчасти исправился — эффектно спас в концовке.

Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор клуба Сергей Некрасов после матча поддержал Помазуна, несмотря на ошибки.

«Илья — прекрасный вратарь. У всех бывают не самые удачные матчи. Надо пересмотреть, что там было. Спасение в конце? Он и до этого спасал», — заявил Некрасов журналистам.

Полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев высказался кратко, но предельно ясно: «Это командные ошибки. Мы тоже ошиблись», — сказал футболист «Матч ТВ».

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Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо тоже выступил в поддержку Помазуна — и подчеркнул, что тому не о чем переживать.

«Илья у нас вратарь в Кубке, мы следовали этой логике и сейчас. Следующий матч Помазун сыграет еще раз, ему было важно получить уверенность, он сделал спасение в концовке», — отметил испанец.

Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Максименко тоже подвел

До ошибок Помазуна в Кубке России у «Спартака» уже возникли проблемы с другим вратарем. 10 октября в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» Максименко получил прямую красную карточку в первом тайме. Голкипер покинул штрафную площадь и сбил Амара Рахмановича, который убегал один на один.

Неудача пришлась на непростой период и для самого Максименко: незадолго до этого он пропустил три мяча в товарищеской встрече сборной России с Нигерией (3:3), включая гол на последних минутах. Напомним, в той игре Александр заработал рассечение и против самарцев выступал с большой гематомой на лице.

Александр Максименко.Максименко получил красную карточку в матче с «Крыльями». Вратарь сбил Рахмановича за пределами штрафной

Следующий матч «Спартак» проведет 18 октября в 11-м туре РПЛ против «Рубина». Судя по всему, Помазун снова выйдет в старте, учитывая дисквалификацию Максименко.

Правда, в соцсетях уже шутят, что неплохо было бы дать шанс третьему вратарю — 39-летнему Александру Довбне. Последний раз он появлялся на поле в официальной встрече 18 мая 2025 года — вышел на замену во встрече с «Крыльями». Тогда команду тренировал Деян Станкович.

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Александр Максименко
Илья Помазун
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ФК Родина
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