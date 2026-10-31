Шварц об удалении в Краснодаре: «Говорил по-английски, арбитр по-русски. Не уверен, что мы поняли друг друга»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Ахматом» (2:0) в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос о своем удалении после матча с «Краснодаром» (1:2) в FONBET Кубке России.

Немецкий специалист получил красную карточку после финального свистка. Игру судил Станислав Матвеев.

— Что вы такого сказали судье в Краснодаре, что он показал вам красную карточку?

— Никаких плохих слов от меня не прозвучало. Я просто выразил свои мысли насчёт его работы. Я говорил по-английски, он по-русски, так что не уверен, что мы на сто процентов поняли друг друга, но никаких оскорблений не было, — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

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