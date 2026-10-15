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Сегодня, 09:30
«Родина» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Родина» — «Спартак»: кто не сыграет
«Спартаку» не помогут травмированные Джику, Мартинс и Зорин, а также дисвалицифированный из-за перебора карточек Пруцев.
У «Родины» потерь в составе нет. Все игроки здоровы и готовы выйти на поле.
«Родина» — «Спартак»: личные встречи
«Спартак» и «Родина» провели друг с другом 4 матча, включая один товарищеский. Во всех играх красно-белые победили, причем только в одном матче «Спартак» забил менее трех голов — как раз в летнем спарринге во время прошлогоднего межсезонья. В первом же матче в рамках текущего турнира «Спартак» на своем поле обыграл «Родину» со счетом 3:1.
Где смотреть трансляцию матча «Родина» — «Спартак»
В прямом эфире матч «Родина» — «Спартак» покажет телеканал «Матч». Начало трансляции — в 20.30. «Спорт-Экспресс» проведет текстовую трансляцию.
Дата, место и время начала матча «Родина» — «Спартак»
Матч «Родина» — «Спартак» состоится в четверг, 15 октября, в Химках, на «Арене Химки». Начало игры — в 20.45.
В четверг, 15 октября, пройдет матч 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России между «Родиной» и «Спартаком».
В четверг, 15 октября, состоится матч 4-го тура группового раунда пути РПЛ FONBET Кубка России между «Родиной» и «Спартаком». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20.45 по московскому времени.
У «Спартака» после 4 туров 7 очков, красно-белые занимают первое место в группе А. «Родина» с тремя очками находится на последней строчке.
В первом очном противостоянии в Кубке России «Спартак» дома победил «Родину» со счетом 3:1. Но теперь «Родину» тренирует экс-наставник «Ростова» Джонатан Альба, который уже успел дебютировать за новую команду в РПЛ в матче против ЦСКА.
Встречу обслужит арбитр Данил Каширин. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Родина» — «Спартак» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!