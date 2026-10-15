«Родина» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

В четверг, 15 октября, состоится матч 4-го тура группового раунда пути РПЛ FONBET Кубка России между «Родиной» и «Спартаком». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20.45 по московскому времени.

У «Спартака» после 4 туров 7 очков, красно-белые занимают первое место в группе А. «Родина» с тремя очками находится на последней строчке.

В первом очном противостоянии в Кубке России «Спартак» дома победил «Родину» со счетом 3:1. Но теперь «Родину» тренирует экс-наставник «Ростова» Джонатан Альба, который уже успел дебютировать за новую команду в РПЛ в матче против ЦСКА.

Встречу обслужит арбитр Данил Каширин. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Родина» — «Спартак» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!