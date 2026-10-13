«Краснодар» — «Факел»: онлайн-трансляция матча Кубка

Во вторник, 13 октября, «Краснодар» и «Факел» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар» выиграл все три матча в Кубке страны, но лишь одна победа была одержана в основное время — над московским «Динамо» (1:0). С «Факелом» южане играли в Воронеже 1 сентября и выиграли в серии пенальти. Кстати, эта победа является последней для «Краснодара» в официальных матчах. После этого команда Мурада Мусаева не выигрывает на протяжении четырех встреч — все в чемпионате.

У «Факела» в этом сезоне вообще побед нет. Ни в чемпионате (семь поражений при трех ничьих), ни в Кубке (три поражения). В выходные воронежцы дома проиграли «Локомотиву» (0:5), после чего пост главного тренера покинул Олег Василенко. Исполнять обязанности главного тренера в выездном матче с «Краснодаром» будет Алексей Ребко, он ранее возглавлял молодежную команду «Факела».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Факел». Присоединяйтесь!