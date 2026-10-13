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«Краснодар» — «Факел»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Краснодар» — «Факел»: потери
У «Краснодара» травмирован полузащитник Никита Кривцов.
У «Факела» повреждение у защитника Станислава Магкеева.
«Краснодар» — «Факел»: личные встречи
За последние пять лет «Краснодар» ни разу не уступил «Факелу» в официальных матчах. Четыре раза соперники играли вничью, трижды южане побеждали в основное время и однажды в серии пенальти.
Форма «Факела» в Кубке России
На старте турнира «Факел» дома проиграл московскому «Динамо» (0:1), затем на выезде уступил «Ахмату» (1:2). В третьем туре воронежцы дома в серии 11-метровых проиграли «Краснодару» (1:1, пенальти 3:4).
Форма «Краснодара» в Кубке России
«Краснодар» в первом туре в серии пенальти победил «Ахмат»: основное время завершилось со счетом 1:1, а в 11-метровых южане были точнее — 5:4. Затем «быки» в гостях выиграли у московского «Динамо» (1:0) и переиграли «Факел» (1:1, пенальти 4:3).
Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Факел»
Матч «Краснодара» и «Факела» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Факел»
Матч команд Мурада Мусаева и Алексея Ребко состоится во вторник, 13 октября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
Во вторник, 13 октября, «Краснодар» и «Факел» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Краснодар» выиграл все три матча в Кубке страны, но лишь одна победа была одержана в основное время — над московским «Динамо» (1:0). С «Факелом» южане играли в Воронеже 1 сентября и выиграли в серии пенальти. Кстати, эта победа является последней для «Краснодара» в официальных матчах. После этого команда Мурада Мусаева не выигрывает на протяжении четырех встреч — все в чемпионате.
У «Факела» в этом сезоне вообще побед нет. Ни в чемпионате (семь поражений при трех ничьих), ни в Кубке (три поражения). В выходные воронежцы дома проиграли «Локомотиву» (0:5), после чего пост главного тренера покинул Олег Василенко. Исполнять обязанности главного тренера в выездном матче с «Краснодаром» будет Алексей Ребко, он ранее возглавлял молодежную команду «Факела».
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Факел». Присоединяйтесь!
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