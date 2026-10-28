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Хуан Карседо: комментарий главного тренера «Спартака» об игре молодых футболистов московского клуба

Главный тренер «Спартака» Карседо: «Симон заслужил «Золотую перчатку», он очень хороший вратарь»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо на пресс-конференции после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (1:0) ответил на вопросы об игре молодых футболистов за основной состав красно-белых и победе вратаря сборной Испании Унаи Симона в номинации «Золотая перчатка» — приза лучшему вратарю сезона в мире от France Football.

— Как оцените игру футболистов, которые обычно не получали много времени на поле? В частности, Сорокина, вышедшего в старте?

— Мы очень серьезно относимся к матчам Кубка. Играем на победу всегда. Было 7 изменений в составе по сравнению с дерби. Хотели дать время молодым. Ребята хорошо работают, и мы в них верим.

— Полех не играет за «Спартак-2», тренируясь с основой, но получает мало времени в основном составе. Не стоит ли ему уже зимой уйти в аренду и играть чаще?

— Ребята работают с нами каждый день. Серьезно прибавляют. Для них важно работать с топовыми футболистами. На мой взгляд, те минуты, что они получают в основе, лучше, чем если бы они играли за «Спартак-2». По поводу зимы — не могу сказать сейчас. Ему только 16 лет. Важно найти правильный путь для развития.

— Согласны ли вы с «Золотой перчаткой» Унаи Симона, пропустившего 73 гола за сезон?

— Он — очень хороший вратарь. Рад, что у Испании такой страж ворот в сборной. На мой взгляд, этот приз заслужен.

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Унаи Симон
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