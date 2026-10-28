«Спартак» обыграл «Рубин» благодаря голу Дмитриева и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка
«Спартак» обыграл «Рубин» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 1:0.
Автором единственного гола на 6-й минуте стал полузащитник Игорь Дмитриев.
«Спартак» набрал 13 очков и укрепился на первом месте, досрочно оформив выход в плей-офф Пути РПЛ. «Рубин» остался на третьем месте с 4 очками и продолжает борьбу за выход в плей-офф через Путь регионов.
В заключительном туре группового этапа «Спартак» 26 ноября сыграет в гостях против «Оренбурга». 24 ноября «Рубин» примет на своем поле «Родину».
Новости