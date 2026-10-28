«Спартак» обыграл «Рубин» благодаря голу Дмитриева и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка

«Спартак» обыграл «Рубин» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 1:0.

Автором единственного гола на 6-й минуте стал полузащитник Игорь Дмитриев.

«Спартак» набрал 13 очков и укрепился на первом месте, досрочно оформив выход в плей-офф Пути РПЛ. «Рубин» остался на третьем месте с 4 очками и продолжает борьбу за выход в плей-офф через Путь регионов.

В заключительном туре группового этапа «Спартак» 26 ноября сыграет в гостях против «Оренбурга». 24 ноября «Рубин» примет на своем поле «Родину».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

28 октября, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

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