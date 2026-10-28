Первый дубль Воробьева за «Краснодар», еще одно поражение Разина в СКА и три очка Гридина: итоги дня 27 октября

Хачанов и Рублев вылетели с пятисотника в Вене.

27 октября «Краснодар» обыграл московское «Динамо» благодаря дублю Дмитрия Воробьева, СКА потерпел драматичное поражение от «Торпедо», пропустив решающую шайбу за 14 секунд до сирены, а Матвей Гридин стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Андрей Рублев и Карен Хачанов вылетели с турнира в Вене, Сергей Емелин завоевал медаль чемпионата мира по борьбе. Главные события вторника — в обзоре «СЭ».

Воробьев наконец-то отличился — причем дважды

«Краснодар» прервал серию без побед, которая продолжалась почти два месяца. В матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России команда Мурада Мусаева дома обыграла московское «Динамо» — 2:1.

Главным героем встречи стал нападающий Дмитрий Воробьев. Уже на 5-й минуте форвард мог открыть счет, но не реализовал пенальти. Вратарь гостей Курбан Расулов справился с его ударом.

Впрочем, Воробьев быстро исправился: на 13-й минуте вывел хозяев вперед, а на 43-й оформил дубль. Для 28-летнего футболиста это первые голы за «Краснодар», в который он перешел летом 2026 года.

После перерыва динамовцы пытались вернуться в игру. В компенсированное время Константин Тюкавин сократил отставание, но спасти москвичей от поражения не удалось.

«Краснодар» набрал 10 очков, обошел «Динамо» (9) и вышел на первое место в группе В. Команда Мусаева гарантировала себе участие в плей-офф Пути РПЛ.

В другом матче этой группы «Факел» дома победил «Ахмат». Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались воронежцы — 3:1. Голкипер хозяев Даниил Фролкин отразил три удара с 11-метровой отметки.

«Факел» набрал 6 очков и поднялся на третье место. Грозненцы с 5 баллами замыкают таблицу.

СКА сравнял счет за 45 секунд до сирены, но все равно проиграл

Петербургский СКА потерпел третье поражение в четырех матчах под руководством Андрея Разина. В домашней встрече FONBET чемпионата КХЛ армейцы уступили нижегородскому «Торпедо» — 3:4.

Развязка получилась невероятной. За 45 секунд до конца третьего периода Матвей Короткий сравнял счет — 3:3. Хозяева сумели отыграться с 1:3 и были близки к овертайму.

Но радость петербуржцев продолжалась всего 31 секунду. На отметке 59:46 Егор Виноградов получил передачу от Владимира Ткачева, убежал от защитника и переиграл Артемия Плешкова. До финальной сирены оставалось 14 секунд.

Виноградов стал главным героем встречи. Нападающий оформил дубль, забросив первую шайбу в большинстве еще в середине стартового периода. Также у «Торпедо» отличились Даниил Сероух и Виктор Федоров.

У СКА дубль на счету Короткого, еще один гол забил Данил Аймурзин.

После назначения Разина армейцы проиграли «Автомобилисту» (1:3), победили «Сибирь» (6:3), а затем уступили ЦСКА (1:3) и «Торпедо». Петербуржцы остались на восьмом месте Западной конференции с 19 очками. Нижегородцы набрали 26 баллов и поднялись на четвертую строчку.

В других матчах дня лидер «Востока» «Металлург» победил «Нефтехимик» в овертайме — 3:2. Магнитогорцы вели 2:0, но позволили сопернику сравнять счет. Решающий гол на 65-й минуте забил Никита Михайлис.

«Сочи» неожиданно обыграл на выезде «Салават Юлаев» — 2:1, продлив победную серию до трех матчей. А «Адмирал» оказался сильнее «Лады» — 3:1.

Гридин оформил дубль и стал первой звездой дня в НХЛ. Панарин забил бывшему клубу

Нападающий «Калгари» Матвей Гридин провел свой лучший матч в нынешнем сезоне НХЛ. В домашней встрече с «Торонто» форвард оформил дубль и сделал результативную передачу. Его команда победила со счетом 5:2. Россиянин был признан первой звездой игрового дня.

Отличился и Артемий Панарин. Российский форвард «Лос-Анджелеса» забил гол и сделал передачу в гостевом матче против своего бывшего клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс». «Кингз» выиграли со счетом 6:3.

Еще один наш нападающий Василий Подколзин забил восьмой гол в сезоне, но его «Эдмонтон» уступил «Детройту» по буллитам — 3:4.

Рублев потерпел четвертое поражение подряд. Хачанов отыграл три матчбола, но уступил Алькарасу

Неудачно сложился для россиян старт пятисотника в Вене. Андрей Рублев и Карен Хачанов завершили выступление уже в первом круге.

29-летний Рублев уступил американцу Томми Полу — 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 30 минут.

Россиянин реализовал только один брейк-пойнт из двух, тогда как соперник использовал четыре шанса из 11. Для Андрея это четвертое поражение подряд. До Вены он проиграл на турнирах в Пекине, Шанхае и Алматы.

Еще сложнее соперник достался Карену Хачанову. Россиянин встретился с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и уступил испанцу в двух партиях — 4:6, 6:7 (5:7).

При этом Хачанов имел шансы перевести встречу в третий сет. Во второй партии при счете 4:5 россиянин отыграл три матчбола, затем сделал брейк, но подать на сет не сумел. Алькарас оказался сильнее на тай-брейке.

Зато успешно начала турнир в Токио Екатерина Александрова. 33-я ракетка мира победила американку Энн Ли — 6:4, 6:4.

Емелин завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе

Борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходит в Астане. В поединке за третье место в весовой категории до 63 кг 31-летний россиянин уверенно победил представителя Катара Арефа Мохаммади — 9:0.

Ранее в полуфинале Емелин уступил азербайджанцу Нихату Мамедли при счете 2:2 по дополнительным показателям.

Емелин — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018 года и трехкратный чемпион Европы. Теперь в его коллекции появилась еще одна медаль мирового первенства.

Золото в этой категории завоевал представитель Армении Карен Асланян. В финале он победил Мамедли.

Сборная России завершила соревнования по греко-римской борьбе с двумя медалями. Ранее Артур Саргсян завоевал серебро в категории до 97 кг. В финале россиянин уступил белорусу Кириллу Маскевичу.

Чемпионат мира продолжится соревнованиями по женской и вольной борьбе и завершится 1 ноября.

Жаткина стала шестой на чемпионате мира по тяжелой атлетике

В китайском Нинбо стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. Первой из российских спортсменов на помост вышла Елизавета Жаткина.

В весовой категории до 49 кг россиянка заняла шестое место с результатом 177 кг по сумме двух упражнений. В рывке она подняла 78 кг, а в толчке — 99 кг, повторив собственный рекорд России.

Жаткина успешно выполнила все шесть подходов. До бронзовой медали ей не хватило 9 кг.

Чемпионкой мира стала представительница КНДР Ри Сон Гым, поднявшая в сумме 211 кг. Серебро завоевала китаянка Чжао Цзиньхун (207 кг), бронзу — Хуан И-Чэнь из Китайского Тайбэя (186 кг).

Для сборной России нынешний чемпионат мира стал первым за семь лет, на котором тяжелоатлеты выступают под национальным флагом и с гимном страны. Всего на турнир заявлены 16 российских спортсменов.

Соревнования продлятся до 8 ноября.

ЦСКА одержал седьмую победу подряд. «Голден Стэйт» разгромил «Денвер»

Московский ЦСКА продолжил победную серию в Единой лиге ВТБ. Армейцы дома обыграли «Парму» — 79:57 и одержали седьмую победу подряд.

После первой половины команда из Перми даже вела — 26:25. Однако после большого перерыва москвичи заметно прибавили. Третью четверть ЦСКА выиграл со счетом 25:15, четвертую — 29:16.

Лучшим игроком встречи стал центровой армейцев Ливио Жан-Шарль. Француз набрал 14 очков, сделал 9 подборов и отдал 3 передачи.

В другом матче дня владивостокское «Динамо» разгромило «Автодор» — 98:73, одержав вторую победу в сезоне.

В НБА в ночь на 27 октября состоялось девять встреч. Одним из самых заметных результатов стала гостевая победа «Голден Стэйт» над «Денвером» — 134:114.

«Кливленд» в овертайме обыграл «Миннесоту» — 127:125. Команду не спасли даже 47 очков Энтони Эдвардса.

«Бостон» уверенно разобрался с «Чикаго» — 134:99, а «Оклахома» победила «Финикс» — 125:114.