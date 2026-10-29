Галактионов — об уходе из «Локомотива»: «Все возможно. Почему нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов» ответил на вопрос о своем будущем в команде.

29 октября железнодорожники уступили ЦСКА (1:3) в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

— Вы допускаете свой уход из «Локомотива?

— Все возможно. Почему нет.

— Будет ли встреча с руководством после провала в Кубке?

— Посмотрим. Будет разговор с руководством, а дальше будет мнение. Любая история, когда-то начинается, а также и заканчивается. Если примем решение, что так будет лучше для команды, тогда будет так. Будет это через месяц, через год — это другой вопрос. Если все вместе поймем, что так будет лучше для клуба, значит так будет. Плыть по течению нельзя. Любую ситуацию можно переломить.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.