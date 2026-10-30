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Игдисамов — о матче с «Оренбургом»: «Не понимаю, почему такое время назначают. Мы должны беречь игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над «Локомотивом» (3:1) в матче FONBET Кубка России отметил, что раннее начало матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» может сказаться на футболистах.

«С точки зрения физической активности это не проблема. ЦСКА обычно тренируется в 12 часов, и к этому времени уже готовы к нагрузкам. Другое дело, что у футболистов будет меньше 72 часов на восстановление. Вот в этом проблема.

Не понимаю, почему такое время назначают командам, которые проводят поздний матч в Кубке. Мы должны беречь наших игроков. Посмотрите на «ПСЖ»: у них уже три футболиста с тяжелыми травмами. Откуда это берется? Они постоянно играют и не успевают восстанавливаться. Так мы можем потерять футболистов, которые дают качество, делают игру зрелищной, на которых ходят болельщики. Нужно внимательнее подходить к календарю или хотя бы ко времени начала матчей. Но что есть, то есть — будем работать в этих условиях», — приводит официальный сайт клуба слова Игдисамова.

Матч «Оренбург» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 1 ноября, и начнется в 13:00 по московскому времени.

&laquo;Локомотив&raquo; проиграл ЦСКА (1:3) в&nbsp;матче Кубка России.«Локомотив» — пока главная катастрофа сезона. Вылет из Кубка — только начало?
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА
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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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