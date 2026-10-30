Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Семак: «Вендел будет готовиться к Самаре»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Балтикой» (3:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, когда на поле вернется полузащитник Вендел.

«Для начала он должен вернуться. Он фрагментарно работает, и мы посчитали, я уже говорил на предматчевом интервью, что ради тех 10 минут, которые он бы мог сыграть, не было смысла его брать с собой. Перелет, бессонная ночь... Он сегодня позанимался вместе с теми ребятами, которые пропускали игру, у них состоялось хорошее тренировочное занятие.

Вендел будет готовиться к Самаре, будем его потихонечку уже выпускать. Он в прошлом матче на чуть-чуть вышел — надеюсь, сможет и в следующей встрече провести свои 10-15 минут. И уже, думаю, всерьез будет готов, надеюсь, и к «Ростову», и после паузы. Будет набирать. Ради 15 минут сегодня не было смысла его сюда везти. Мы взяли молодых ребят, которые сыграли в той или иной степени: кто-то больше, кто-то меньше», — приводит официальный сайт клуба слова Семака.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в Кубке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков и лидирует в таблице группы C.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Балтику&raquo; в&nbsp;Кубке России 29&nbsp;октября.«Зенит» обеспечил себе первое место в группе. У Аугусто — дубль, а Кирш порадовал фанатов «Балтики» голом-шедевром

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Читайте также
Карседо заявил, что команду убили, у красно-белых полно проблем, мешающих чемпионству. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Успеет ли Роналду дойти до отметки в 1000 голов в этом сезоне? Считаем примерные сроки
Гимнаст Данила Лейкин хочет перейти из сборной США в сборную России
Популярное видео
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семак — об игре Адамова с «Балтикой»: «Двоякое впечатление»

Игдисамов — о матче с «Локомотивом»: «Цифры — не главное в футболе»
Новости
RSS RSS
Все новости