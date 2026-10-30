Семак: «Вендел будет готовиться к Самаре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Балтикой» (3:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, когда на поле вернется полузащитник Вендел.

«Для начала он должен вернуться. Он фрагментарно работает, и мы посчитали, я уже говорил на предматчевом интервью, что ради тех 10 минут, которые он бы мог сыграть, не было смысла его брать с собой. Перелет, бессонная ночь... Он сегодня позанимался вместе с теми ребятами, которые пропускали игру, у них состоялось хорошее тренировочное занятие.

Вендел будет готовиться к Самаре, будем его потихонечку уже выпускать. Он в прошлом матче на чуть-чуть вышел — надеюсь, сможет и в следующей встрече провести свои 10-15 минут. И уже, думаю, всерьез будет готов, надеюсь, и к «Ростову», и после паузы. Будет набирать. Ради 15 минут сегодня не было смысла его сюда везти. Мы взяли молодых ребят, которые сыграли в той или иной степени: кто-то больше, кто-то меньше», — приводит официальный сайт клуба слова Семака.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в Кубке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков и лидирует в таблице группы C.