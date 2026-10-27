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«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Краснодар» — «Динамо»: потери
У «Краснодара» травмированы полузащитник Никита Кривцов и защитник Артем Хмарин. Под вопросом появление хавбека Дугласа Аугусто. «Динамо» не помогут защитник Бахтиер Зайнутдинов и хавбек Александр Кутицкий. Под вопросом выход еще одного полузащитника Луиса Чавеса.
«Краснодар» — «Динамо»: личные встречи
«Быки» — очень неудобный соперник для динамовцев. За последние три года у москвичей на официальном уровне лишь одна победа — 11 мая 2026-го на уровне РПЛ (2:1). Правда, эта осечка стала фатальной для южан на финише в борьбе за чемпионство. Первое место в итоге в сезоне-2025/26 занял «Зенит». Но памятна и обратная ситуация. В сезоне-2023/24 «Динамо» лидировало перед последним туром, но проиграло «Краснодару» (0:1) и в итоге довольствовалось бронзой. Чемпионом стал «Зенит», а «быки» взяли серебро.
Форма «Динамо» в Кубке
На старте турнира «Динамо» за счет автогола на выезде победило «Факел» (1:0), после чего последовало домашнее поражение от «Краснодара» (0:1). Затем команда Сандро Шварца дважды победила «Ахмат»: 3:0 — дома и 2:1 — на выезде.
Форма «Краснодара» в Кубке
«Краснодар» в первом туре в серии пенальти победил «Ахмат»: основное время завершилось со счетом 1:1, а в 11-метровых южане были точнее — 5:4. Затем «быки» в гостях выиграли у московского «Динамо» (1:0) и вновь по пенальти переиграли «Факел» (1:1, 4:3 — по пенальти). В четвертом туре, в ответном матче с воронежцами, «Краснодар» проиграл дома со счетом 0:2.
Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо»
Матч «Краснодара» и «Динамо» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Динамо»
Матч команд Мурада Мусаева и Сандро Шварца состоится во вторник, 27 октября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.
Во вторник, 27 октября, «Краснодар» и московское «Динамо» сыграют в пятом туре пути РПЛ Fonbet Кубка России. Команда Мурада Мусаева переживат спад. Этой осенью у нее до сих пор ни одной победы в основное время в официальных матчах. В минувшую субботу, 24 октября, «Краснодар» в домашнем матче РПЛ упустил победу над «Балтикой». А в предыдущей игре Кубка «быки» дома неожиданно уступили «Факелу» (0:2) и потеряли лидерство в группе В.
Теперь на первом месте «Динамо» — девять очков. У краснодарцев семь. Но и у москвичей не все идеально. В минувшую субботу у команды Сандро Шварца прервалась победная серия из девяти матчей во всех турнирах — бело-голубые в Самаре во встрече чемпионата проиграли «Акрону» (1:3). «СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Динамо».
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