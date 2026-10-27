«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка

Во вторник, 27 октября, «Краснодар» и московское «Динамо» сыграют в пятом туре пути РПЛ Fonbet Кубка России. Команда Мурада Мусаева переживат спад. Этой осенью у нее до сих пор ни одной победы в основное время в официальных матчах. В минувшую субботу, 24 октября, «Краснодар» в домашнем матче РПЛ упустил победу над «Балтикой». А в предыдущей игре Кубка «быки» дома неожиданно уступили «Факелу» (0:2) и потеряли лидерство в группе В.

Теперь на первом месте «Динамо» — девять очков. У краснодарцев семь. Но и у москвичей не все идеально. В минувшую субботу у команды Сандро Шварца прервалась победная серия из девяти матчей во всех турнирах — бело-голубые в Самаре во встрече чемпионата проиграли «Акрону» (1:3). «СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Динамо».

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