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Артем Дзюба завершил карьеру: форвард больше не сыграет в РПЛ, но может выйти в Кубке России

«Карьера закончилась». Артем Дзюба больше не сыграет в Российской премьер-лиге

Максим Клементьев
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Но может выйти на поле в Кубке.

Артем Дзюба высказался о продолжении карьеры. 38-летний форвард отказался официально объявлять о ее завершении и не исключил своего появления в FONBET Кубке России..

«Ради чего?»

Заявление нападающий сделал 1 октября. «Карьера закончилась. Официально не буду заявлять. Может быть, еще поиграю за кого-нибудь на Кубок. Дальше Медиалига? «Реал» Мадрид», — сказал Дзюба журналистам.

По настроению Артема казалось, что данная фраза, по сути, подтверждает желание футболиста завершить карьеру. По крайней мере, в РПЛ. Однако его представитель Леонид Гольдман довольно оперативно обвинил СМИ в погоне за громкими заголовками.

«Никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал. Если вы посмотрели фрагмент с Дзюбой, его поймали на ходу по пути на один из форумов, который проходил сегодня в Москве. Естественно, летели с одним вопросом — добились того, чего, видимо, хотели. Он сам оговорился, что официально объявлять сейчас не будет — может, еще поиграет», — цитирует Гольдмана «Чемпионат».

Последним клубом в его карьере пока является «Акрон». В составе тольяттинской команды Артем провел 52 игры и забил 18 мячей. В конце весны стороны официально объявили о прекращении сотрудничества.

С того момента форвард находился в статусе свободного агента. Судя по словам игрока, он ждал предложения от топ-клуба.

«Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвала какая-то сильная команда — я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить — это одна история. А идти ковыряться где-то в командах таких [низкого уровня]... смысл?» — рассуждал Дзюба в шоу «Кстати».

Уже после завершения трансферного окна и срока дозаявки Гольдман утверждал, что форвард мог вернуться в «Спартак».

«Большинство людей в руководстве «Лукойла», главного спонсора красно-белых, не возражали против этого трансфера. Единственный человек в «Спартаке», который был против, это спортивный директор Франсис Кахигао... Я знаю, о чем говорю. Переход Артема в «Спартак» не случился из-за вето спортивного блока», — говорил Гольдман «СЭ».

К сожалению, красивого камбэка мы не увидели.

Артем Дзюба.Дзюба так и остался без клуба. Артем — самый токсичный футболист, завершивший блестящую карьеру

Эпоха уходит?

Дзюба — один из самых ярких игроков в истории РПЛ. За свою карьеру он четырежды выигрывал чемпионат и Суперкубок России с «Зенитом», а также дважды побеждал в Кубке страны вместе с командой из Санкт-Петербурга и один раз — с «Ростовом».

Кроме того, Артем провел 56 матчей за сборную России, забил 31 гол и сделал 16 результативных передач. Футболист является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, с которой доходил до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Форвард является лучшим снайпером в истории российского футбола. Он установил рекорд в марте 2025 года, превзойдя Александра Кержакова (233 гола). На счету Дзюбы 248 мячей на высшем уровне.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Странная оговорка

Впрочем, Артем сделал интересную оговорку по поводу Кубка. Многие футболисты, которые уже несколько лет не играют на профессиональном уровне, заявляются за коллективы из Пути регионов.

Первым на ум приходит другой знаменитый форвард Федор Смолов. После завершения контракта с «Краснодаром» летом 2025-го он не нашел новую команду в РПЛ. Зато в сезоне-2025/26 провел три матча за «Броук Бойз» в FONBET Кубке России.

В новом сезоне Смолов, год находившийся без практики, сыграл в первом круге за «Фанком Броук Бойз» против «БоМиК Цивильск» (2:1) и даже отметился голевой передачей.

Так что Дзюбу в профессиональных матчах мы все еще можем увидеть.

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Артем Дзюба
Сборная России по футболу
ФК Акрон
ФК Зенит
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5
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 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
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 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
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