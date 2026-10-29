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Балтика — Зенит: стартовые составы команд на матч Кубка России 29 октября 2026

«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд

Руслан Минаев

«Балтика» и «Зенит» объявили стартовые составы команда на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра стартует в 21.45 мск.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Кирш, Муфи, Гассама, Рядно, Мурид, Ковач, Беликов, Поспелов, Оффор.

Запасные: Кукушкин, Муйоколо, Андерсон, Мамедов, Ива, Бевеев, И. Петров, М. Петров, Шильцов, Порохов, Голенков.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Волков, Андраде, Алип, Вега, Барриос, Кондаков, Амир Мусаев, Джон, Аугусто.

Запасные: Зайцев, Сантос, Нино, Луис Энрике, Глушенков, Карелин, Карпукас, Шилов, Шумихин, Левандовский.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
29 октября, 21:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит
&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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