«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд

«Балтика» и «Зенит» объявили стартовые составы команда на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра стартует в 21.45 мск.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Кирш, Муфи, Гассама, Рядно, Мурид, Ковач, Беликов, Поспелов, Оффор.

Запасные: Кукушкин, Муйоколо, Андерсон, Мамедов, Ива, Бевеев, И. Петров, М. Петров, Шильцов, Порохов, Голенков.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Волков, Андраде, Алип, Вега, Барриос, Кондаков, Амир Мусаев, Джон, Аугусто.

Запасные: Зайцев, Сантос, Нино, Луис Энрике, Глушенков, Карелин, Карпукас, Шилов, Шумихин, Левандовский.