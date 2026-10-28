И.о. главного тренера «Рубина» Кузьмин: «Перед матчем мы с Ивановым не делали акцент, что мы воспитанники «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин на пресс-конференции рассказал о принципиальности матча против «Спартака» (0:1) в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Олег Кузьмин — воспитанник «Спартака». В составе московской команды он провел один матч, сыграв 24 минуты в чемпионате России сезона-2000 против «Алании» (2:1) 12 ноября 2000 года.

— Вы работаете в связке с Олегом Ивановым. Вы оба — воспитанники «Спартака». Был ли принципиален сегодняшний матч?

— Не делали особого акцента на этом. Перекинулись парой слов, что дебют против «Спартака» — это символично.

— База академии «Спартака» дает о себе знать?

— В качестве футболиста — да. Там нам закладывали комбинационный футбол, атакующую игру. Но свои тренерские навыки я приобрел уже в «Рубине». Свои лучшие годы я провел там. Живу в Казани уже 17 лет. Это мой дом, моя семья. Но не забываю и о Москве. Тут я родился, вырос и провел лучшие годы своей жизни.

— Сальседо весь матч падал. Это его манера игры?

— Нет, его просто все время держали руками. В мое время — а я играл защитника — нам нельзя вообще было руки поднимать. А сейчас обхватывают, руки на плечи кладут... На мой взгляд, это нарушения. Но судьи говорят, что держат обоюдно... Отмененный пенальти в нашу пользу? Не знаю. Надо пересмотреть момент. Но если не назначили, наверное, его и не было.

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