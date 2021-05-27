Клубы топ-лиг и РПЛ: в каких еврокубках стартуют, кто сыграет в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Главные участники двух еврокубков, а также нового турнира УЕФА — Лиги конференций.

Англия: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

Англия

«Манчестер Сити» вернул чемпионский титул и сыграет в финале этой ЛЧ с «Челси» (Хосеп Гвардиола снова на вершине в Англии и теперь хочет забрать главный клубный трофей Европы).

«Манчестер Юнайтед» стал вторым, а также проиграл финал этой ЛЕ (Уле Гуннар Сульшер не повторил успех Жозе Моуринью и по-прежнему без трофеев в качестве тренера «Юнайтед»).

«Ливерпуль» и «Челси» вдвоем запрыгнули в топ-4 чемпионата, опередив «Лестер» и оставив «лис» без ЛЧ. Команду Юргена Клоппа после чемпионского сезона с большим числом кадровых потерь среди прочего выручил уникальный гол Алиссона, а «синие» выдали мощный рывок с Томасом Тухелем.

«Лестер» после исторической победы в Кубке Англии (в финале с «Челси») на финише выпал из четверки в чемпионате и вместе с «Вест Хэмом» попал в Лигу Европы.

«Тоттенхэм» вошел в топ-7 и оказался в Лиге конференций, а «Арсенал» впервые за 26 лет остался без еврокубков (это было в 1995-м, еще до эпохи Арсена Венгера).

Испания: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

Испания

«Атлетико» вернулся на вершину: Диего Симеоне привел команду к чемпионству спустя семь лет (и еще выигрывал с мадридским клубом ла лигу в качестве футболиста в 1996-м), а Луис Суарес — в самом непростом сезоне после разрыва с «Барселоной».

«Реал», «Барселона» и «Севилья» дополнили топ-4. Мадридцы закончили сезон без трофеев на волне разговоров об уходе Зинедина Зидана (и он ушел), а каталонцы взяли Кубок Испании на фоне обсуждения будущего Лионеля Месси (и он снова останется?).

«Реал Сосьедад» и «Бетис» — в Лиге Европы.

«Вильярреал» с седьмого места отобрался в Лигу конференций, но после победы в этой ЛЕ команда Унаи Эмери перепрыгнула в Лигу чемпионов.

Германия: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

Германия

«Бавария» выиграла чемпионат в девятый раз подряд и в 30-й в истории, подняла планку рекорда и получила возможность нанести еще одну звезду над эмблемой, отпустила Ханси Флика тренировать сборную Германии и выкупила у «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. Роберт Левандовски превзошел достижение Герда Мюллера по голам за сезон в бундеслиге и обошел Криштиану Роналду с Месси в споре за «Золотую бутсу».

«Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд и «Вольфсбург» дополнили топ-4.

«Айнтрахт» и «Байер» — в Лиге Европы.

«Унион» через 20 лет вернулся в еврокубки — пробился на седьмое место и сыграет в Лиге конференций.

Италия: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

Италия

«Интер» вернулся на вершину впервые после чемпионской серии в конце 2000-х и «триплетты» с Жозе Моуринью. Черно-синие выдали мощный сезон, а затем расстались с Антонио Конте и готовятся к перестройке.

«Милан», «Аталанта» и «Ювентус» дополнили топ-4. Красно-черные — лучшая команда осени, рано расстались с мечтой выиграть чемпионат впервые с 2011-го и снова потеряли Златана Ибрагимовича. «Аталанта» в конце сезона уступила туринцам Кубок, а миланцам — второе место: команда Джан Пьеро Гасперини снова третья, а Алексей Миранчук остался без трофеев в первый год в Италии. «Юве» прервал серию из девяти подряд скудетто, попрощался с Джанлуиджи Буффоном, посадил Криштиану Роналду на скамейку и заскочил в ЛЧ.

«Наполи» выпал из первой четверки на финише и вместе с «Лацио» попал в Лигу Европы (неаполитанцы расстались с Дженнаро Гаттузо, который теперь будет тренировать «Фиорентину» с Александром Кокориным и другими проблемными игроками).

«Рома» с седьмого места отобралась в Лигу конференций (римляне заранее объявили о приходе Моуринью).

Франция: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

Франция

«Лилль» вернулся на вершину впервые с 2011 года и стал чемпионом всего в четвертый раз в истории. Эта команда удивила многих и после сезона рассталась с прошедшим большой путь тренером Кристофом Галтье.

«ПСЖ» и «Монако» дополнили топ-3. Парижане отступили с первого места всего во второй раз за девять лет — в 2017-м их опередили монегаски. «Монако» возвращается в ЛЧ, Александр Головин вместе с командой получал топ-отзывы, но россиянин остался без первого трофея во Франции после поражения от «ПСЖ» в финале Кубка.

«Лион» и «Марсель» дополнили топ-5 и попали в Лигу Европы.

«Ренн» стал шестым и стартует в Лиге конференций.

Португалия: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

Португалия и Голландия, Бельгия и Украина

«Спортинг» выиграл чемпионат Португалии впервые с 2002 года. «Порту» и «Бенфика» — в большой лигочемпионской тройке, «Брага» — четвертая и с Кубком страны в Лиге Европы, «Пасуш де Феррейра» и «Санта-Клара» — в Лиге конференций.

Голландия: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

«Аякс» сохранил звание лучшей команды чемпионата Голландии. ПСВ — второй и тоже в Лиге чемпионов, АЗ — на третьем месте и в Лиге Европы, «Витесс» и «Фейеноорд» (выиграл дополнительный отбор четырех команд) — в Лиге конференций.

Бельгия: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

«Брюгге» сохранил звание лучшей команды чемпионата Бельгии. «Генк» поднялся на второе место и пробился в Лигу чемпионов по итогам дополнительного турнира топ-4, «Антверпен» — в Лиге Европы, «Андерлехт» и «Гент» (стал лучшим по итогам дополнительного турнира второй четверки) — в Лиге конференций.

Украина: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

«Динамо» Киев вернуло чемпионский титул на Украине с помощью Мирчи Луческу. «Шахтер» — второй и тоже в Лиге чемпионов. «Заря» — в Лиге Европы, «Колос» и «Ворскла» — в Лиге конференций.

В сезоне-2020/21 Россия отстала от Португалии и пропустила Голландию в таблице коэффициентов УЕФА, теперь ближайший преследователь в рейтинге — Бельгия, а дальше — Австрия, Шотландия и Украина.

Россия: кто сыграет в еврокубках-2021/22.

Россия

«Зенит» — чемпион в третий раз подряд, «Спартак» стал вторым и попал в отбор Лиги чемпионов.

«Локомотив» взял Кубок, остался третьим в чемпионате и стартует в Лиге Европы.

«Рубин» и «Сочи» дополнили топ-5 и финишировали в зоне Лиги конференций, ЦСКА — впервые за 20 лет без еврокубков.

Лига чемпионов: кто сыграет в сезоне-2021/22.

Лига чемпионов

Победитель Лиги Европы-2020/21 «Вильярреал» довел до пяти число клубов Испании на групповой стадии нового сезона ЛЧ и при жеребьевке окажется в первой корзине. В основном турнире также стартуют по четыре лучшие команды Англии, Германии и Италии. Уже в группе по два клуба из Франции и Португалии, по одному — из России, Бельгии, Украины, Голландии и Турции.

Существует вариант, что «Зенит» может потерять место в первой корзине и по рейтингу улететь в третью. Это случится, если «Челси» победит «Манчестер Сити» в финале-2021 и займет слот победителя вместе с другими «сеяными» чемпионами топ-лиг и «Вильярреалом».

Еще 4 из 32 участников основного турнира определятся в отборе национальных чемпионов, а 2 — в так называемом пути лиг. Второй российский клуб «Спартак» стартует в 3-м отборочном раунде и будет «несеяным». Потенциальные соперники красно-белых — «Бенфика», кто-то из четверки «Селтик» — «Рапид» — «Галатасарай» — «Мидтьюлланн», а также «Монако» (начнет выступление с этой стадии вместо группы после поражения «МЮ» от «Вильярреала» в финале ЛЕ-2021).

Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ — 19 июля (матчи 3-4 и 10 августа), раунда плей-офф — 2 августа (матчи 17-18 и 24-25 августа), группового турнира — 26 августа (старт — 14-15 сентября).

Финал Лиги чемпионов в 2022 году примет Санкт-Петербург (стадион «Газпром Арена», 28 мая).

Лига Европы: кто сыграет в сезоне-2021/22.

Лига Европы

В основном турнире сокращенной и обновленной ЛЕ стартуют 32 команды, разбитые на 8 групп. Здесь уже по два клуба из Испании, Англии, Германии, Италии и Франции, по одному — из Португалии и России. При этом к «Локомотиву» может присоединиться «Спартак», если не пройдет отбор в ЛЧ.

Жеребьевка группового турнира ЛЕ — 27 августа (старт — 16 сентября).

Финал Лиги Европы в 2022 году примет Севилья (стадион «Рамон Санчес Писхуан», 18 мая).

Лига конференций

В первом сезоне нового турнира УЕФА не будет ни одной испанской команды («Вильярреал» перескочил в ЛЧ) и ни один клуб не попадает напрямую в группу.

По одному раунду отбора нужно пройти представителям Англии, Германии, Италии и Франции — это «Тоттенхэм», «Унион», «Рома» и «Ренн» (лондонцы и римляне определенно будут фаворитами всего турнира).

У «Рубина» на пути в основной турнир — две стадии отбора (с ним стартуют «Пасуш де Феррейра», «Андерлехт», «Колос», «Витесс», «Трабзонспор» и ЛАСК), у «Сочи» — три (вместе с южанами уже известны пять десятков других участников). В ЛК будут выпадать проигравшие на разных этапах отбора ЛЧ и ЛЕ.

Жеребьевка 2-го отборочного раунда ЛК — 16 июня (матчи 22 и 29 июля), 3-го — 19 июля (матчи 5 и 12 августа), раунда плей-офф — 2 августа (матчи — 19 и 26 августа), группового турнира — 27 августа (старт — 16 сентября).

Финал Лиги конференций в 2022 году примет Тирана (стадион «Эйр Албания», 25 мая).

Российский клубный футбол после Евро-2020 вернется 17 июля матчем за Суперкубок «Зенит» — «Локомотив» в Калининграде. Чемпионат стартует в уик-энд, воскресенье, 25 июля, а 30-й тур назначен на 22 мая 2022 года.