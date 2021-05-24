Почти вся нынешняя команда Александра — сплошное разочарование.

В субботу, когда вся российская общественность смотрела «Евровидение» или жарила шашлыки за городом теплым майским вечером, Александр Кокорин отыграл 14 минут за «Фиорентину» в матче с «Кротоне» в заключительном туре серии А. Игра закончилась унылой нулевой ничьей, которая забывается через пять минут после финального свистка.

Популярный статистический ресурс Opta подвел печальные итоги первого полугодия пребывания Кокорина в Италии:

· 91 минута на поле;,

· 0 голов и 0 голевых передач;

· ни одного паса под удар партнеру;

· 1 выигранное единоборство из пяти;

· ни одной попытки дриблинга;

· одно касание мяча в чужой штрафной.

0 — Александр Кокорин ?? в Серии А в сезоне-2020/21:

— 4 матча (суммарно 91 минута)

— 0 голов, 0 ударов (0 xG)

— 0 голевых передач, 0 передач под удар (0.01 xA)

— 25/30 точных передач

— 1/5 выигранных единоборств

— 0 попыток дриблинга, 1 касание в чужой штрафной

Разочарование. pic.twitter.com/ylNe3Tpi9z — OptaIvan (@OptaIvan) May 23, 2021

Никакой Америки Opta тут не открыла. Просто в наглядном цифровом виде суммировала то, что и так было всем понятно. Кокорин — полный ноль, как пошутил один коллега.

Хотя лично у меня в данном случае один вопрос: способен ли организм Кокорина после почти годичного пребывания в СИЗО и колонии переваривать нагрузки, которые даются профессиональному футболисту, тем более в серии А? Потому что, как кажется, причина всех этих постоянных травм именно в этом. Относительно ясный ответ на этот вопрос даст следующий сезон.

Ведь, помнится, Кокорину ставили в пример Павла Мамаева, который вскоре после выхода на свободу подписал контракт с «Ростовом» и поначалу смотрелся очень бодро — забивал, отдавал. Но и у него в завершившемся сезоне пошли повреждения. Как результат, всего 13 матчей в РПЛ, и только в шести из них полузащитник сыграл 70 и более минут, а полностью провел только одну игру.

Можно, конечно, продолжать смеяться над Кокориным, но в «Фиорентине» есть персонажи и похлеще. Взять хотя бы спортивного директора Даниэле Праде, который привел россиянина в команду. Коллега по «СЭ» Георгий Кудинов во время перехода писал, что этот мужчина очень любит прислушиваться к советам друзей, приятелей, знакомых агентов... А протекция у Кокорина была что надо — достаточно назвать Фабио Капелло и Роберто Манчини.

Или вот Хосе Кальехон. 34-летнего испанца взяли перед началом сезона из «Наполи» в качестве свободного агента. Положили зарплату в 2,2 миллиона евро в год чистыми (второй показатель в команде, здесь и далее все цифры согласно данным La Gazzetta dello Sport). Результат — 20 матчей, всего шесть в основе, 656 минут на поле, ноль голов и одна передача. Без комментариев.

Самый высокооплачиваемый игрок «фиалок» — Франк Рибери (4 миллиона евро за сезон чистыми). 38-летний француз — главная звезда клуба и вообще легенда, важная в имиджевом плане. Статистика в сезоне-2020/21 — два гола и семь передач. Наверное, не так плохо, учитывая возраст, но не за четыре миллиона евро. Для сравнения, столько же получает в «Лацио» Чиро Иммобиле. У ведущего полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски — 3,5 миллиона в год, в этом сезоне — 8 + 11.

При этом лучший бомбардир (21 гол) и безусловно лучший игрок команды в этом сезоне Душан Влахович получает всего 800 тысяч евро (без учета бонусов). Столько же — у другого серба, защитника Николы Миленковича. Эти двое — главный актив «Фиорентины» и летом, видимо, покинут Флоренцию. Вопросов по этому сезону нет к ним и к полузащитнику сборной Италии Гаэтано Кастровилли.

При этом «фиалками» в этом сезоне успели поруководить Беппе Якини (дважды) и Чезаре Пранделли. Оба при уходе написали открытые письма, в которых четко дали понять, что в клубе творится бардак. 40 очков — абсолютно худший результат команды начиная с сезона-2004/05, когда серия А расширилась с 18 до 20 команд. И что будет дальше — совершенно непонятно.

Повторю, Кокорин в «Фиорентине» — это печаль, провал и разочарование, особенно при зарплате в 1,7 миллиона евро (эти цифры приводил комментатор Нобель Арустамян). Тут вопросов нет. Но на общем безрадостном фоне он совсем не выделяется в худшую сторону.