Черышев назвал Лигу Европы турниром Унаи Эмери

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев прокомментировал «СЭ» победу «Вильярреала» в финальном матче Лиги Европы УЕФА против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти).

Черышев работал с Эмери в андалусийском клубе в сезоне-2015/16.

«Результат закономерен, — сказал Черышев «СЭ». — Да, были моменты, когда «Манчестер Юнайтед» наседал, прессинговал. Тем не менее, «Вильярреал» спокойно все выдержал — для меня это особенно радостно. Мы прекрасно понимали, что будут играть две шикарные команды. В «Манчестер Юнайтед» полно звезд. И наконец-то английский клуб завоевывает себе имя. Давно он не играл в финалах подобного турнира. По другую сторону находился «Вильярреал», который создал шикарную внутреннюю атмосферу для футболистов и Унаи Эмери. Благодаря хорошему подбору игроков и коллективным действиям под руководством Эмери испанская команда заслуженно победила».

Черышев также отметил, что Лига Европы — это турнир Унаи Эмери.

«В чем особенность Унаи Эмери? В коллективных действиях команды. Где он может достучаться до игроков, где он способен создать атмосферу доверия — там есть результат. Лига Европы — это турнир Эмери? Конечно! Вы знаете, я еще не видел ни одного тренера, который бы выигрывал 4 турнира Лиги Европы. Три раза подряд, а теперь еще один! Вы когда-нибудь такое видели? Победа в Лиге Европы — это полностью заслуга Эмери», — добавил Черышев.

Унаи Эмери — первый тренер в истории, которому удалось 4 раза выиграть трофей Лиги Европы. Для «Вильярреала» это первый трофей в истории. В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.

(Артем Бухаев)