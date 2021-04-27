Мюнхенцы нашли замену Флику.

После заявления главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика о том, что по окончании сезона он покинет клуб, несмотря на действующий до лета 2022 года контракт, в СМИ начали всплывать фамилии возможных кандидатов на освобождающийся пост. Среди них фигурировала и фамилия 33-летнего Юлиана Нагельсманна.

Такое уже было: после увольнения Карло Анчелотти в сентябре 2017-го его также называли одним из претендентов на место тренера «Баварии». Тогда Нагельсманну предпочли более опытного Юппа Хайнкеса. Но на этот раз все по-другому.

Неделя хаоса

Заявление Флика было неожиданным, но, как оказалось, только для команды и общественности. Руководство «Баварии» прекрасно знало о том, что 56-летний специалист сделает заявление в прямом эфире немецкого телевидения: по данным Sport1, мобильные телефоны боссов были отключены во время и после эфира с целью избежать звонков журналистов.

Тем не менее неделя после объявления Флика получилась сумбурной: игроки в шоке, болельщики в бешенстве, руководство больше интересовалось европейской повесткой — темой Суперлиги. Однако главное — причина ухода Флика — все-таки было названо. По информации Sport1, на решение тренера повлияли разногласия с 44-летним спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.

Флик хотел участвовать в формировании состава, а также выступал против расставаний с рядом игроков: Тиагу Алькантарой (в 2020-м отправился в «Ливерпуль»), Давидом Алабой (игрок сам объявил, что этим летом покинет «Баварию») и Жеромом Боатенгом (Салихамиджич сообщил, что договор, заканчивающийся в июне, продлен не будет).

В итоге, как сообщает Sport Bild, исполнительный совет «Баварии» провел собрание по поводу ситуации в клубе и принял сторону Салихамиджича. Позиция игроков была противоположной: футболисты расстроены и шокированы уходом тренера. Подобного мнения придерживались и болельщики: создавали петиции в поддержку Флика и писали гневные комментарии в адрес Салихамиджича и его семьи. Но решать все же будет руководство.

В воскресенье вечером немецкий журналист Мануэль Бонке сообщил, что «Бавария» контактировала с «Лейпцигом» по поводу Юлиана Нагельсманна, а также в ближайшее время обсудит с Фликом расторжение контракта.

Ханс-Дитер Флик. Фото AFP

Договор за сутки

Ситуация развивалась максимально быстро: уже в понедельник утром начали всплывать различные детали соглашения с Нагельсманном. Немецкий журналист издания Sport1 Флориан Плеттенбер сообщил, что сам тренер выразил желание возглавить «Баварию» и уже проинформировал об этом «Лейпциг». Все упиралось в размер компенсации: клуб хочет получить от мюнхенцев 30 миллионов евро, хотя ранее она составляла 15-20 миллионов.

А ближе к вечеру появилась информация о том, что клубы достигли соглашения: по данным Sport1, мюнхенцы заплатят «Лейпцигу» около 20-25 миллионов евро. Журналист Мануэль Бонке уточнил, что Нагельсманн подпишет долгосрочный контракт с «Баварией» с заработной платой около 8 миллионов евро в год.

А во вторник утром о сделке было объявлено официально. «Бавария» на своем официальном сайте выпустила релиз, в котором сообщила о подписании контракта с Нагельсманном до лета 2026 года. Договор вступает в силу с 1 июля.

«Нагельсманн — это новое поколение тренеров. Несмотря на свой юный возраст, он сделал впечатляющую карьеру. Мы убеждены, что с Юлианом мы продолжим большие успехи последних нескольких лет», — сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

Футболисты «Баварии» ждут нового тренера. Фото AFP

Что из этого получится

Для самого Нагельсманна это, безусловно, повышение в классе, вызов и шанс заявить о себе как о большом тренере. Помимо всего прочего это еще и исполнение мечты.

«Бавария» — моя большая мечта. Я жил в Мюнхене много лет. Я родом из Ландсберга-на-Лехе — это недалеко от Мюнхена. Жена и ребенок тоже скоро переедут в Мюнхен. Мы строим там дом. Это наш родной город. Но даже если у меня никогда не будет возможности возглавить «Баварию», я все равно умру счастливым человеком. Я счастлив по жизни, но, возможно, «Бавария» сделает меня еще счастливее. Но это не значит, что моя жизнь зависит от «Баварии», — сказал Нагельсманн BR Sports в 2017 году.

Hoffenheim coach Julian Nagelsmann quite keen on the idea of going to Bayern Munich... (HT @iMiaSanMia, Eurosport) pic.twitter.com/ouDMOeKjps — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) September 12, 2017

Тогда он еще возглавлял «Хоффенхайм», который доставил немало хлопот «Баварии» — дважды обыграл мюнхенцев в рамках чемпионата Германии (в апреле и сентябре). Кстати, в том же 2017-м Нагельсманн был признан тренером года в бундеслиге по версии спортивных журналистов и журнала Kicker.

«Лейпциг» Нагельсманна в текущем сезоне такими достижениями похвастаться не может, но, во всяком случае, его команде удалось отнять очки у «Баварии» в декабрьском матче (3:3). Но весь этот опыт говорит об одном — слабые места мюнхенцев специалист видит.

Для самой «Баварии» вариант с Нагельсманном также видится довольно привлекательным. Это молодой специалист, который умеет работать с любыми игроками. В «Хоффенхайме» и «Лейпциге» ему не приходилось выставлять требования руководству — работал с теми, которые был в составе. Можно предположить, что отношения Нагельсманна с тем же Салихамиджичем будут лучше, чем у того же Флика.

Нагельсманн — немец, и это позволяет ему полностью удовлетворить одно из особых требований «Баварии» к тренерам — владение языком. В этом отношении он заранее выигрывает на фоне других кандидатов на этот пост- например, того же Жозе Моуринью. Для руководства мюнхенцев крайне важно, чтобы тренер хорошо говорил по-немецки: нужно, чтобы все хорошо друг друга понимали во избежание лишних конфликтов.

Единственное, что вызывает сомнение, — это авторитет у игроков. Некоторые лидеры команды, например 33-летний Томас Мюллер, совсем недалеко ушли от своего будущего тренера. А некоторые, как капитан команды Мануэль Нойер, и вовсе старше — голкиперу уже 35.

Однако подобный опыт был у Нагельсманна в «Хоффенхайме». Тогда 28-летний тренер управлял такими игроками, как Александр Штольц (33 года), Ойген Полянски (29 лет), Кай Хердлинг (31 год) и Кевин Кураньи (33 года).