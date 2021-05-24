«Монако» провел выдающийся сезон. Команда Головина вернулась в Лигу чемпионов

Монегаски сохранили за собой третье место и возвращаются в главный еврокубок.

Чемпионат Франции. Лига 1

38-й тур

«Ланс» — «Монако» — 0:0

«Ланс»: Лека, Айдара, Гради, Баде, Медина (Банза, 88), Каюзак (Какюта, 86), С.Фофана, Клаусс, Дукуре, Сотока (Жан, 73), Ганаго (Калимуэндо, 72).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Головин, Кайю Энрике, Тшуамени, Ю.Фофана (Фабрегас, 78), Бен Йеддер (Дисаси, 90), Фолланд (Пеллегри, 90), Мартинш (Диатта, 72).

Предупреждения: Медина, 74. Фолланд, 82. Каюзак, 82. Клаусс, 82. Марипан, 85.

Судья: Пиньяр (Франция).

23 мая. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

«Я говорил, что уже к текущему моменту нам удалось провести замечательный сезон, — рассуждал накануне завершающего тура чемпионата Франции главный тренер «Монако» Нико Ковач. — Никто не ждал, что наша команда будет показывать такой уровень игры и поднимется настолько высоко в таблице. Агрессивность, интенсивность игры, голы, которые мы забили... Среди тех команд, которые выступают в Европе, мы являемся одними из лучших в 2021 году, и я думаю, что можем гордиться этим. Но в нас живет дух соперничества, и мы хотим добиться победы в последнем матче этого удачного сезона. Она может сделать его еще лучше».

Хорват видел желание своих футболистов и улыбки на их лицах на тренировках после проигранного финала Кубка Франции. На решительный настрой монегасков намекало и представление стартового состава, где портреты игроков заменили болиды «Формулы 1». Бесспорно, это была прямая отсылка к проводившемуся в эти выходные «Гран-при Монако», только параллель с футбольным финишем получилась прямая.

Однако с первых минут вдавив до пола педаль газа, «Монако» часто буксовал. По качеству игры в первом тайме вопросов не было, счет ударов (12-1) говорил сам за себя, а вот с завершением возникали проблемы. Даже Бен Йеддер с его фирменным хладнокровием загубил два верных момента, не попав в створ. Головин, в свою очередь, отметился чуть неточным ударом от угла штрафной, а также, догнав мяч у линии поля, сумел сделать передачу из сложного положения, однако пас не стал результативным, так как вратарь остановил атаку Желсона Мартинша. Что до угловых в исполнении российского полузащитника, то они создавали напряжение перед воротами «Ланса», но не ставили перед кроваво-золотыми неразрешимых проблем.

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Pas mal d'occasions pour nos Mon?gasques mais pas de but pour le moment.



?a va payer en seconde p?riode ! ?



0?-0? #RCLASM | #RaceForPodium pic.twitter.com/zZFz1CmioV — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) May 23, 2021

Но чем больше времени проходило, тем больше в действиях не упускавшего инициативу «Монако» становилось нервов. Головин, например, с интервалом в несколько минут допустил две крайне неприятных потери, и, пытаясь исправиться, избежал желтой карточки лишь в силу стиля работы арбитра. А по истечению часа игры гости на какое-то время даже упустили инициативу, и все это очень напоминало развязку сезона в Англии и Германии.

Там находившиеся почти в безвыходной ситуации искушенные бойцы в лице «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» вскочили в последний вагон отправляющегося в Лигу чемпионов поезда, тогда как «Лестеру» и «Айнтрахту» не хватило опыта игры под постоянным давлением. Параллельно с Францией «Ювентус» также в финишном в створе обошел «Наполи», а в Лансе напряжение достигло пика в тот момент, когда ворота Лекома спасла штанга.

На счастье «Монако», компанию неудачников эта команда не пополнила, так как соседи по Лазурному побережью из «Ниццы» подарили красно-белым сенсационную гостевую победу над «Лионом». На последних минутах Ковач уже цинично убивал время, убрав с поля отыгравший в этот раз вхолостую лучший дуэт форвардов сезона Бен Йеддер — Фолланд. В общем, не обошлось без удачи, но ее команда из княжества, бесспорно, заслужила.

Особенно игрой в этом календарном году. Первые двадцать матчей 2021-го принесли «Монако» 50 очков. С 1 января и до финиша команда Ковача забила 46 мячей, а пропустила всего 17, одиннадцать раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Особенно ярко прогресс проявился в разности мячей, которая в конце декабря была на отметке «+3», а к моменту счастливой развязки — «+31». И очень приятно осознавать, что Головин имеет к этому самое прямое отношение.

Пропустив из-за травмы четыре месяца, он вернулся на поле 6 января и спустя мгновение отправил мяч в ворота «Лорьяна». После этого был хет-трик в Ниме, а потом гол и передача в важнейшей игре предпоследнего тура с «Ренном». Случались и неудачные игры, но это было объяснимо как большой паузой, так и перенесенным потом коронавирусом. Запоминается же всегда главное. Пять мячей и девять передач полузащитника сборной России — серьезный вклад в возвращение «Монако» в Лигу чемпионов.

Почти три года назад Головин вместе с беспомощными в том момент монегасками проиграл в главном еврокубке все шесть матчей с суммарным счетом 2:14. Сейчас Александр и его команда готовы вернуться в совсем другом статусе. Тем более, победа «МЮ» в финале Лиги Европы может открыть «Монако» прямую дорогу в групповой турнир.