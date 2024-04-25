Кудряшов хочет спросить за слова у Робутти, Фомич против Данилова. Что ждать от турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Поединки пройдут вечером 26 апреля.

Вечером 26 апреля в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Дмитрий Кудряшов встретится с Леонардо Даниэле Робутти. В соглавном поединке Олег Фомичев побоксирует с Николаем Даниловым. Рассказываем об этих и других поединках.

Сергей Манжуев — Святослав Тетерин

20-летний Манжуев — российский боксер-любитель, для которого бой против Тетерина станет дебютным в профессионалах. Сергей становился серебряным призером чемпионата Европы 2023 года среди боксеров от 19 до 22 лет, а также дважды выигрывал Международный турнир памяти Павлюкова — в 2021 и 2023 годах.

26-летний Тетерин тоже выступал по любителям. Он — мастер спорта России международного класса и член сборной России по боксу. Тетерин два раза брал серебро чемпионата России, становился победителем командного Кубка России. На церемонии взвешивания Сергей Манжуев показал 115,5 кг, а его оппонент — 105,45 кг.

Давид Суров — Герман Скобенко

19-летний Давид Суров выступает в категории свыше 92 кг. Суров родился в Анапе, а недавно в Рязани он стал победителем Всероссийских соревнований по боксу на призы генерал-полковника Владимира Шаманова. Суров одержал в финале убедительную победу над соперником со счетом 5:0, а также получил приз за лучшую технико-тактическую подготовку.

Герман Скобенко — уже достаточно опытный боец на голых кулаках. Рекорд Скобенко в профессиональном боксе — шесть побед и 15 поражений, а вот в кулачке он куда более успешен. Так, в промоушене RCC Hard рекорд бойца по прозвищу Отличник — три победы и два поражения.

Олег Фомичев. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Олег Фомичев — Николай Данилов

Николай Данилов — один из первопроходцев поп-ММА, белорусский боец выступал в YouTube-промоушенах еще в 2019 году, когда турниры «Битвы за хайп» организовывал Амиран Сардаров. Там Данилов чаще всего был успешен, а спустя пару лет он вернулся поражением — проиграл Исламу Каримову. Зато сейчас Данилов не знает поражений уже в четырех поединках кряду: Николай одолел Хусейна Адамова, Вадима Вершинина, Марселя Ханова и Тимура Слащинина.

«Я и есть «джокер» для всей этой индустрии, потому что меня сложно прочитать, у меня нет боксерской школы, — сказал Данилов на пресс-конференции. — У меня поединки нестандартные — как ко мне будут готовиться? Что они от меня ожидают? Я сам не знаю, что я буду делать. То есть я могу подстроиться, могу не подстроиться».

Олег Фомичев — действующий чемпион Top Dog в тяжелом весе. Боец по прозвищу Фомич провел много поединков в любительском боксе, а затем перешел в кулачку, совмещая ее с профессиональным боксом, но с медийным уклоном. За 10 боев Фомич проиграл лишь однажды — в 2022 году Сослану Асбарову на турнире PRAVDA. Зато Олег успел выиграть уже даже по правилам кикбоксинга: в феврале он одолел Хадиса Ибрагимова на турнире RCC.

Дмитрий Кудряшов — Леонардо Робутти

Для Кудряшова бой с аргентинцем станет третьим подряд против иностранца — ранее он одолел Сэма Шьюмейкера и Деандре Сэвейджа. Также ранее Дмитрий решением судей уступил Сослану Асбарову — теперь матчмейкеры пытаются организовать реванш, но стороны пока не могут прийти к соглашению. Но 26 апреля Кудряшова ждет Робутти, который мало того что уже громко высказался в адрес Дмитрия, так еще и весит сильно больше — 134 кг против 125 кг, как стало известно после взвешивания.

«Робутти сейчас скромен, но буквально позавчера он обещал «надрать мою задницу», поэтому придется, наверное, отвечать за свои слова. У нас в России не принято говорить и не делать», — сказал Кудряшов на пресс-конференции перед боем.

38-летний аргентинец провел 18 профессиональных поединков и выиграл 11 из них, 15 боев Робутти закончились нокаутами. Даниэле выступит в России уже в третий раз: в феврале 2022-го он проиграл Георгию Юновидову после отказа от поединка, а в марте 2024-го уступил нокаутом Максиму Бабанину.

Турнир пройдет в Москве на площадке волейбольной арены «Динамо» в пятницу, 26 апреля. Начало — в 23.00 по московскому времени. Все бои пройдут в формате 4 раунда по 3 минуты.