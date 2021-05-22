Два безумных южноамериканца сотворили историю.

Когда в Испании в режиме нон-стоп доигрывался прошлый чемпионат, далеко не все понимали, что ждет ведущие клубы в новом сезоне, который превратился в настоящую гонку на выживание. Да еще и по пересеченной местности, где кочками и ухабами стал абсолютно безумный — особенно в первом полугодии — календарь с поздним стартом, еврокубковыми играми без привычных двухнедельных пауз между турами и микроциклами сборных с тремя матчами за семь-восемь дней.

Так что новый чемпион Испании — почти герой Леонардо Ди Каприо из принесшего актеру его первый «Оскар» фильма «Выживший». Тот, кто оказался самым стойким, упорным и готовым допустить меньше потерь в экстремальных условиях. Пока «Барселона» выбиралась из болота скандалов и училась футболу Роналда Кумана, а «Реал» в чемпионском похмелье долго не мог найти мотивацию, «Атлетико» уходил в отрыв, и чем-то это напоминало предыдущий триумф Диего Симеоне семилетней давности.

Тогда тоже говорили, что «матрасники» воспользовались проблемами и кризисом конкурентов. Но сейчас все находились в равных условиях, хотя Зинедин Зидан — с его шестью десятками травм — с данным тезисом поспорит. «Реал» в этом плане действительно уникален, но разве у «Атлетико» не было трудностей? Тем не менее Диего Симеоне всегда находил выход.

Сначала вынужденно, но очень органично перешел на схему с тремя центральными защитниками. Потом выкручивался, когда у него не осталось игроков на правом фланге, и спокойно вздохнул в тот момент, когда приостановили дисквалификацию нарушившего правило игр на ставках Кирана Триппьера. Симеоне оставался без нападающих, но отправлял в атаку Анхеля Корреа, и тот в итоге провел лучший сезон в карьере.

Хотя это не такая неожиданность, как трансформация опорного полузащитника Маркоса Льоренте в атакующего хавбека. По сути, тренер закрепил то, что проявилось в прошлом сезоне на «Энфилде», где воспитанник «Реала» выдал феноменальный овертайм с дублем и голевой передачей на Альваро Морату и лишил «Ливерпуль» шансов отстоять свой титул в Лиге чемпионов.

И тогда, и в концовке прошлого сезона, когда Льоренте отправлялся в нападение, это все еще казалось всплеском. Но целый чемпионат на топ-уровне — уже система. С 11 передачами Льоренте оказался самым креативным полузащитником чемпионата и вторым в общем списке ассистентов ла лиги после Яго Аспаса. И даже не знаешь, какое из достижений хавбека «Атлетико» круче: по результативным пасам или все же по забитым мячам? Возможно, для кого-то 12 точных ударов не показатель, только эта цифра — вдвое больше, чем суммарная результативность Льоренте за шесть предыдущих сезонов.

Среди героев триумфального для мадридцев турнира хавбек на одном из первых мест.

Где-то рядом — непробиваемый Ян Облак. Отраженный словенцем пенальти в концовке игры с «Алавесом» (1:0) вполне можно сравнить с золотым голом. Потом история повторилась в недавней игре с «Эльче», и уже репутация Облака сыграла против пробившего в штангу Фиделя.

Повезло? Бесспорно. Из этих моментов ковалась по-настоящему большая победа, однако процент фарта в ней незначителен. По большому счету, «Атлетико» держал удачу за хвост точно так же, как и ситуацию в чемпионате. Невероятная интрига на финише — его собственная заслуга, хотя последнее слово правильнее взять в кавычки. «Атлетико» мог и должен был закрывать вопрос с титулом задолго до заключительного тура, но, начав с февраля оступаться с недостойной для лидера регулярностью, подарил шанс «Барселоне» и «Реалу». Однако в ключевых моментах что сине-гранатовые, что сливочные дрогнули, тогда как «матрасники» включили режим убийцы.

Две волевых победы в заключительных турах — это было по-чемпионски. А два победных гола Луиса Суареса — одна из самых красивых историй этого сезона.

Уругвайца в буквальном смысле вышвырнули из «Барселоны», и тот факт, что каталонцам нужно было сокращать расходы и вписываться в новый потолок зарплат, их совершенно не оправдывает. Человек, подаривший столько радости всем поклонникам сине-гранатовых, заслуживал более уважительного отношения даже при неизбежном расставании. В итоге Суарес оказался тем ингредиентом, которого не хватало Симеоне для чемпионского коктейля.

Эти два по-хорошему ненормальных южноамериканца нашли друг друга. Луису требовалось доказать, что он все еще суперфорвард. Тренеру — после нескольких лет разочарований — нужен был по-настоящему громкий успех. В итоге уругваец забил 21 мяч и благодаря своим победным ударам принес столько же очков.

А Симеоне снова доказал, какой он крутой тренер. Хотя на его месте мог сломаться любой. Проиграв два финала Лиги чемпионов, аргентинец стал оступаться на дальних подступах к «ушастому» трофею. В Испании доминировали другие, и, казалось, Симеоне уперся в потолок. Как творческий, так и возможностей клуба, из которого футбольные толстосумы могут в любой момент выдернуть Антуана Гризманна или, как перед началом этого сезона, Томаса Партея.

Но Симеоне пережил все и сделал, возможно, самый тактически гибкий «Атлетико». Команду, которая по ходу матча может несколько раз поменять схему и которая впервые с этим тренером демонстрировала среднее владение мячом выше 50 процентов времени за матч. В том числе и поэтому Симеоне по праву пьет чемпионское шампанское. И эта победа насколько командная, настолько же и личная.

Чемпионат Испании. Лига 1. 38-й тур

«Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2 (1:0)

Голы: Оскар Плано, 18 (1:0). Корреа, 57 (1:1). Суарес, 67 (1:2).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Оласа, Янко (Э.Перес, 82), Эль-Ямик, Меса (Мичел, 62), Сан Эметерио (Эрвиас, 82), Оскар Плано, Вилья (Гвардьола, 62), Вайссман, Маркос Андре (Жоау Филипе, 62).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63), Льоренте (Кондогбья, 79), Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа (Эррера, 85).

Предупреждения: Маркос Андре, 55. Эль-Ямик, 70. Мичел, 74. Жоау Феликс, 78. Сан Эметерио, 78. Фелипе, 83. Лоди, 87.

Судья: Санчес Мартинес.

22 мая. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».