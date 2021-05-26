Левандовски подвинул Месси и Роналду. Он лучший в мире, и «Золотая бутса» в этом только убеждает

У приза лучшему снайперу европейского футбола появился новый владелец. Польский форвард «Баварии» получит «Золотую бутсу» в конкурсе, который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Спор с лучшими

Быть классным футболистом в эпоху великого соперничества Лионеля Месси и Криштиану Роналду весьма неоднозначно. С одной стороны, ты встречаешься с великими и периодически их обыгрываешь. С другой — у тебя практически нет шансов получить такое же признание. В случае с «Золотым мячом», где много субъективности, сказывается массовое сознание. Достаточно вспомнить Андреса Иньесту и Франка Рибери. Испанец в силу природной скромности на этот счет вряд ли когда-либо выскажется, тогда как француз, вспоминая 2013 год, выдал: «Похоже, тогда у меня украли «Золотой мяч».

В этом плане «Золотая бутса» куда более честный трофей. Забивай больше всех — и он твой. Хотя, и тут Лео с Криштиану подняли планку на такой уровень, что остальным оставалось лишь разводить руками. Аргентинец в сезоне-2011/12 забил невероятные 50 мячей. Спустя два года португальцу не хватило до полтинника двух точных ударов. За двенадцать лет королевский битвы двух гениев удавалось потеснить только уругвайцам: Диего Форлану в 2009-м и Луису Суаресу — в 2016-м. Еще раз новоиспеченный чемпион Испании в составе «Атлетико» разделил приз с Роналду.

Однако время двух королей неумолимо уходит. Хотя, глядя на 30 голов Месси, который перезагрузился с приходом в «Барселону» Роналда Кумана, и 29 мячей Роналду в кризисном «Ювентусе», с этим можно поспорить. Но опять же остальным есть чем бить их козыри. Год назад «Золотую бутсу» примерил Чиро Иммобиле, успех которого был как личным успехом, так и показателем системной игры «Лацио». Симоне Индзаги затачивал схему как раз под своего снайпера.

Тем не менее главным героем коронавирусного сезона стал Роберт Левандовски. Заслуженно получив приз лучшему футболисту мира по опросу ФИФА и став первым в Европе по версии УЕФА, поляк вполне мог собрать полный комплект трофеев. До «Бутсы» не хватило пары голов из-за пропуска трех матчей. Тем более в Италии играют на четыре тура больше, поэтому у Иммобиле была фора в шесть матчей (37 против 31 у Левандовски).

В этом плане бундеслига с ее 18 командами изначально в неравных условиях с остальными чемпионатами топ-5, где по два десятка участников. С тех пор как был введен новый регламент, и количество забитых мячей стали умножать на зависящий от уровня турнира коэффициент, представители чемпионата Германии никогда не выигрывали «Золотую бутсу». В старом же формате предыдущий немецкий успех датируется далеким 1972-м, когда великий Герд Мюллер наколотил сорок мячей. И очень символично, что Левандовски стал лучшим снайпером Европы в тот момент, когда казавшийся вечным рекорд «Бомбардира нации» пал.

Герд навсегда

Еще один символ достижения трудолюбивого и упорного поляка — момент, когда это случилось. Заключительный тур, 90-я минута, сорвавший на радостях футболку Леви — это же почти голливудский сюжет. Все это так же круто, как и возраст суперснайпера, который был в полном порядке на протяжении всей своей карьеры, но выбил рекорд на все времена за три месяца до своего 33-го дня рождения.

Хотя и это достижение — «Золотая бутса» — совсем не пик карьеры. В прошлом году Левандовски играл даже лучше. Во-первых, с учетом всех турниров Роберт отправил мяч в ворота 55 раз! Во-вторых, полтора десятка голов пришлось на Лигу чемпионов, которую поляк наконец-то выиграл. Ради этого трофея он грозился уйти из «Баварии» и открыто критиковал руководство за слабую трансферную политику. Чтобы успокоить звезду мюнхенским боссам пришлось проводить специальную встречу с игроком и раскошеливаться на новичков.

Много ли вы найдете в мировом футболе людей, способных так влиять на первых лиц топ-клубов? Не манипулировать и шантажировать, а заставить считаться со своим мнением и прислушиваться к нему. Да, Месси, но он такой один. Человек с возможностями инопланетянина, тогда как Левандовски, у которого есть и фантастический талант, и качества, делающие баварца лучшим центральным нападающим современного футбола, в большей степени трудяга.

«Многие думают, что я робот, но я человек. Для нападающего очень важно тренироваться каждый день. Очень важно тренировать мышление, чтобы принимать лучшее решение за несколько секунд. Талант важен, но без тяжелой работы он не продлится долго», — развил эту мысль Роберт в интервью Sportweek.

В последние же два года невероятному взлету для разменявшего четвертый десяток лет Левандовски, на мой взгляд, поспособствовали несколько факторов. «Бавария» — как клуб и команда, потрясающий Ханси Флик на посту главного тренера и напарник в лице Томаса Мюллера, который тоже не в самом юном возрасте превратился в одного из самых эффективных ассистентов европейского футбола.

Но, конечно, сам Левандовски — ключевая фигура в этой формуле успеха. Без него «Бавария» немного другая команда, и в лигочемпионском четвертьфинале против «ПСЖ» все это увидели. «Левандовски сейчас лучший футболист в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Месси и Роналду», — логично заметил покидающий «Баварию» председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

С этим трудно спорить. При этом Левандовски, несмотря на все свои достижения, остается очень земным человеком. Когда он только повторил рекорд Мюллера, под его игровой майкой оказалась футболка с портретом легендарного предшественника и надписью «Герд навсегда».

«Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной. Горжусь тем, что создаю историю «Баварии» и участвую в написании истории, которую болельщики будут рассказывать детям, следуя примеру таких легенд, как Мюллер», — написал тогда в своем Instagram Левандовски. И добавил, что посвящает свой успех товарищам по команде и всему персоналу «Баварии», потому что без них личные достижения невозможны.

Дальше — еще лучше?

Теперь интересно, что будет дальше. Когда-то Леви мечтал о «Реале». Недавно писали о контактах с «Челси», а сейчас пошли слухи о «ПСЖ», хотя контракт поляка рассчитан до 2023 года. Возможно, все это лишь игры агентов на повышение зарплаты, что с экономной «Баварией» не работает, а может, что-то серьезное. Но в любом случае будет интересно увидеть, чем хорошеющий с годами Левандовски удивит нас либо за пределами Германии, либо в уже почти родном Мюнхене — под началом Юлиана Нагельсманна.

Комментируя назначение нового тренера, поляк заметил: «Мы с Юлианом не очень хорошо знакомы, но я точно могу сказать, что он всегда поднимает свои команды на невообразимый уровень. Команды, в которых он работал, чаще всего показывали результаты выше ожидаемого». То есть круче может стать и сам Левандовски. Тем более он сам говорил, что предпочитает поднимать планку максимально высоко. И потолка в его возможностях все еще не видно.

«Я провел годы среди лучших в мире. Возможно, теперь я лучший, я бы хотел им быть. «Золотой мяч» — не моя цель, я выиграл премию ФИФА и звание лучшего игрока УЕФА, что очень много для меня значит. Месси и Роналду провели много времени на вершине, думаю, теперь я могу пригласить их за свой стол», — итог сезона от Левандовски — это еще и заявка на будущее.