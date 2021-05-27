Бурак Йылмаз показал, что разрывать топ-чемпионаты можно в любом возрасте.

В сезоне-2010/11 «Лилль» неожиданно порвал лигу 1 с Эденом Азаром, Рио Мавуба, Жервинью и легендой «Сочи» Адилем Рами. Последний тогда казался трофейной машиной: молодой, воспитанник клуба, за четыре года прошедший путь от садовника до чемпиона Франции. Правда, этот титул так и остался единственным трофеем в национальных чемпионатах, зато на международных просторах Рами и чемпионат мира выигрывал, и в финале Евро-2016 искрил, а еще захватил сердце главной спасательницы пляжей Малибу Памелы Андерсон. Правда, ненадолго.

Руководил хозяйством Руди Гарсия, который этой весной в последнем туре провалил борьбу за Лигу чемпионов с «Лионом» и не подписал контракт со «Спартаком». Правда, последнее, судя по комментариям Гарсии, — стройная фантазия болельщиков красно-белых. Пока он в Россию хочет не сильно.

Тот успех был во многом менеджерским. Собирал команду кинопродюсер Мишель Сейду. На основной состав гениального «Лилля» он потратил не больше 20 миллионов евро, а уже через год после чемпионства получил от «Челси» 35 миллионов за одного Азара. Уникальный бизнес.

И вот через десять лет «Лилль» снова — лучшая команда Франции. После чемпионского матча против «Анже» (2:1) Лилль проснулся от ковидной закрепощенности и полетел гулять. Счастливым полицейским даже пришлось задержать семерых веселых пешеходов и положить на асфальт одного слишком радостного водителя, чтобы остановить его попытку поймать людей в форме на капот. Из-за пандемии во Франции после 21.00 включается комендантский час, но в этот раз на площади Шарля де Голля до утра гремело пиро-шоу.

Кто вообще такой этот «Лилль» и как он оказался первым?

У главного тренера «Лилля» Кристофа Галтье взгляд исподлобья и тягучая манера разговора. До сезона-2017/18 он отработал семь лет в страдальческом «Сент-Этьене», с которым в лиге 1 занимал любое место, начиная с 17-го и заканчивая 4-м. Придя в «Лилль», он мощно спрогрессировал и в позапрошлом сезоне даже заскочил на второе место. Но «доги» обязаны продавать лучших: перед прошлым сезоном «Арсенал» забрал главную звезду Николя Пепе за 80 миллионов евро, в то же трансферное окно «Лион» выкупил Тиагу Мендеша (22 миллиона) и Юссуфа Коне (9 миллионов), «Милан» за 29,5 миллиона евро получил Рафаэла Леау, а «Астон Вилла» ухватила Анвара Эль-Гази всего лишь за 9 миллионов. Итого: почти 150 миллионов евро за одно трансферное окно.

На эти деньги «Лилль» прикупил Виктора Осимхена (22 миллиона), Ренату Санчеша (20), Юсуфа Языджи (17,5), Тимоти Веа (10) и Бенджамена Андре (7). Благодаря этому команда не сильно скатилась, но все равно не попала в Лигу чемпионов — на момент остановки чемпионата Франции из-за ковида «доги» шли в таблице четвертыми.

Распродажа перед чемпионским сезоном не оказалась массовой, но она все равно позволила заработать почти 100 миллионов евро на трансферах Осимхена и Габриэла Паулисты.

Потери были и в тренерском штабе. Жозе Моуринью позвонил своему другу, спортивному директору «догов» Луишу Кампушу, и попросил отдать ему двух ассистентов Галтье в «Тоттенхэм». Когда тренера попросили это прокомментировать, то ответ был простой: «Моуринью не звонил мне. Только нашему спортивному директору. Что я могу сказать? Классный поступок».

Взамен ушедшим из «Гента» был выписан Джонатан Дэвид (27 миллионов), из «Аякса» выдернули Свена Ботмана (8), а из «Наполи» — греческого вратаря Орестиса Карнезиса. Но за самый главный трансфер платить не пришлось.

Бурак Йылмаз — гений: в 35 лет переехал во Францию и стал лучшим

Летом 2012-го, когда клубы РПЛ могли позволить себе практически кого угодно, фаны «Локомотива» ждали прилета 26-летнего турка Бурака Йылмаза, который взрывал статистику, забив за «Трабзонспор» 52 мяча в 64 матчах. Турецкие СМИ писали, что самолет вот-вот приземлится, но в итоге, видимо, спутали лайнер Бурака с туристическим чартером, а сам Йылмаз перешел в «Галатасарай».

«Локо» даже не думал, что упустил лучшего бомбардира группового этапа Лиги чемпионов-2012/13 и у него больше нет шансов. После сезона-2012/13 Бураком заинтересовалась армия клубов другого уровня, которые хотели супербомбардира. Главным претендентом был «Лацио», который готовился потратить на Бурака около 10 миллионов евро, но «Галатасарай» эти деньги не устроили, и сделка сорвалась. Йылмаз не переживал: «Летом сделка была на мази, но теперь я счастлив в «Галатасарае» как на поле, так и за его пределами. Президент говорит, что гордится моей работой, а я уже забыл о «Лацио».

В итоге он остался в Турции, но в 31 год все же рванул за границу, правда, на Восток. «Галатасарай» продал ветерана в «Бэйцзин Гоань» за 8 миллионов евро. Казалось, пара лет там, и Бурак завершит карьеру счастливым миллионером, но Йылмаз не остановился: выбил «19+5» за «Бэйцзин», а через год вернулся в Турцию — уже в «Бешикташ», где три сезона подряд не вылезал из топ-5 бомбардиров лиги.

А летом 2020-го случилось фантастическое. У Бурака закончился контракт с «Бешикташем», руководство предложило новый, но Йылмаз твердо решился на переезд в топ-5 чемпионатов. В «Лилле» после ухода Осимхена в «Наполи» не хватало центрфорварда, и турок поехал туда свободным агентом. В 35 лет. В момент, когда ковид перекрыл движение между странами и создал депрессию во всем мире. Поступок чистой воли.

Возможно, на решение Бурака повлияло то, что в «Лилле» уже играли двое турков: Языджи и Зеки Челик. Во Франции рассказывают, что Челик и Языджи встретили Йылмаза, как переселенцы встречают изгнанного вождя в эмиграции. Первые месяцы они были везде, куда шел Йылмаз, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно.

Бурак показал фантастические 37% реализации голевых моментов — лучший показатель в лиге 1. У Кильяна Мбаппе — 32%, у Виссама Бен-Йеддера — 34%. В топ-5 лиг Европы лучше Бурака только Ромелу Лукаку (38%). Но Бураку на один гол нужен момент в 0,59 xG, у Лукаку этот показатель 0,99 xG. А, например, у Лео Месси — 1,01, у Роберта Левандовски — 0,79, у Харри Кейна — 1,02, у Мбаппе — 0,71. То есть Йылмаз в среднем забивал из менее выгодных позиций, чем остальные топ-бомбардиры Европы. Качество реализации моментов у нападающего «Лилля» — космос.

Крутости Бураку добавляет и то, что в свои годы он до сих пор успевает летать в сборную Турции, где недавно отгрузил хет-трик в ворота Голландии.

При этом Йылмаз умеет делать абсолютно все: он шикарно открывается, до сих пор быстро бежит и бьет с обеих ног, а еще потрясающе исполняет штрафные и пенальти. Неудивительно, что золотой гол «Лилля» оформил именно Бурак — с 11-метрового. Всего в этом сезоне за «Лилль» Йылмаз забил сумасшедшие для новичка топ-чемпионатов 18 голов и отдал 5 голевых передач в 33 матчах. Но он был не только бомбардиром.

В самом важном матче «Лилль» отыграл два мяча у «Лиона»

«Лилль» мог стать чемпионом за тур до конца, но споткнулся на бывшей команде Галтье — «Сент-Этьене». Команды сыграли вничью, но в перерыве Бурак Йылмаз по-тренерски заводил партнеров: «Не волнуйтесь, мы будем чемпионами! Ты увидишь! Не волнуйся. На следующей неделе мы станем чемпионами. Ты увидишь».

На самом деле после гостевой игры с «Лионом» в 34-м туре все уже и так всё увидели. «Лион» за первый тайм забил дважды, причем второй мяч — пародийный автогол Фонти, но Бурак завелся, забил штрафной, отдал голевую на Дэвида, а затем открылся на линии офсайда, убежал с середины поля и элегантно перекинул Антони Лопеша, заставив Галтье передвигаться по технической зоне кувырками. Реально, этот суровый мужик кувыркался прямо во время матча!

В итоге «Лилль» справился с монструозным «ПСЖ», стоимость состава которого почти в 3,5 раза больше. Галтье выстроил божественную оборону, которая пропустила меньше всех в топ-5 лиг Европы — всего 23 гола.

Защита сформировалась из максимально непохожих игроков: Жозе Фонти (37 лет, чемпион Европы в составе сборной Португалии), Свен Ботман (21 год, воспитанник «Аякса», почти не игравший во взрослом футболе до «Лилля»), Зеки Челик (24 года, игрок сборной Турции) и Домагой Брадарич (21 год, воспитанник «Хайдука», дебютант сборной Хорватии).

В центре обороны работали Фонти и Ботман. Первый за счет опыта командовал перемещениями партнеров, второй — отлично двигал мяч первым пасом и выходил из-под прессинга на дриблинге. У Ботмана получалось так классно, что зимой его хотел забрать «Ливерпуль», но «Лилль» не мог потерять важнейшего игрока в такой момент.

Челик и Брадарич качественно контролировали фланги за счет гигантских объемов работы, а голкипер Мика Меньян придумывал чудеса в воротах, что помогло ему стать лучшим по проценту отраженных ударов в лиге и перейти в «Милан» на замену Джанлуиджи Доннарумме.

Перед защитой работали полузащитники Бубакар Сумаре и Андре, которые безумствовали в опорной зоне, а атака реализовывала даже больше, чем создавала. «Лилль» — не атакующая команда. По созданным голевым моментам парни Галтье — середняки лиги 1 (9-е место), и чтобы много выигрывать, им был нужен Бурак Йылмаз в суперформе.

У «Лилля» финансовые сложности. Возможно, клуб будет продан, многие игроки уйдут

Жаль, но, кажется, сказка заканчивается. Этим летом «Лилль» потерял Галтье (уходит в «Ниццу»), уже ушли спортивный директор Луиш Кампуш (человек, который собрал чемпионский «Монако» и «Лилль») и Меньян (в «Милан»), «Лестер» согласовал трансфер Сумаре, есть устойчивый спрос на Андре, Ботмана, Языджи, Нанитамо Иконе, Жонатана Бамба и Ренату Санчеша.

Это стандартная история, когда команда, добившаяся успеха, продает кучу футболистов, но теперь «Лиллю» будет сложнее: во-первых, судя по слухам, владелец хочет продать клуб какому-то консорциуму, во-вторых, никто не заменит одного из лучших спортивных директоров мира Кампуша.

В общем, в этой истории непонятно только одно. Бурак Йылмаз, великий турецкий бомбардир, в 35 лет едет в лигу 1 и у него все получается, а Артем Дзюба в 32 года для нас — старый для зарубежных поездок. Быть может, и он еще в полном порядке для топовых еврочемпионатов?