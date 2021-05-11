«Сити» взял третье чемпионство за пять лет. Эта команда, возможно, лучшее, что создал Гвардьола

Без рекордов, зато с невероятно крутой игрой.

Нынешнее чемпионство «Сити» — третье за пять лет работы Пепа Гвардьолы — на первый взгляд получилось не таким впечатляющим и ярким, как предыдущие.

В сезоне-2017/18 были феноменальные 100 очков — рекорд АПЛ, больше не набирал никто. 19 очков отрыва от второго места. 32 победы в 38 турах, 16 выигрышей в гостях, 106 забитых голов, разность мячей «+79» — это все тоже рекорды. Это было тотальное доминирование.

В сезоне-2018/19 была сумасшедшая гонка с «Ливерпулем», которая уже стала легендарной. 98 очков против 97. Победы в 14 последних турах, включая выигрыш у «Лестера» в предпоследнем (1:0): Венсан Компани зарядил из-за пределов штрафной в «девятку», хотя даже партнеры кричали ему, чтобы он не бил. До сих пор мурашки по коже.

В этом году вроде бы ничего такого особенного нет. Это будет титул с наименьшим количеством очков, побед и голов. Плюс, конечно, все затмевает собой выход в финал Лиги чемпионов — и возможный долгожданный выигрыш «ушастого» кубка.

Но это только на первый взгляд. Во-первых, есть история преодоления.

«В начале сезона у нас было много проблем, много травм, не было предсезонки. Мы не были готовы к новому сезону ни морально, ни физически», — это слова Кевина Де Брейне, сказанные им в начале января.

Действительно, 21 ноября «Сити» проиграл в гостях «Тоттенхэму» — 0:2 и откатился в таблице ближе к середине второго десятка. 15 декабря — домашняя ничья с вылетающим из АПЛ «Вест Бромвичем» (1:1). Казалось, что это дно. Ниже падать уже некуда. А дальше — 15 побед подряд в чемпионате. Причем в этих 15 матчах «МС» пропустил всего пять мячей. Именно на этом отрезке с середины декабря по начало марта и был выигран титул. Пока остальные теряли очки и не могли разобраться, команда Гвардьолы методично штамповала победы.

Во-вторых, «Сити» в этом сезоне пережил игровую трансформацию. И это по-настоящему круто. Нынешний сезон — это гонка на выживание. Календарь спрессован донельзя. Единственное, на что остается время, — это восстановление. Начиная с 21 сентября «МС» провел во всех турнирах 57 (!) матчей. И это не считая отлучек футболистов в сборные.

В таких условиях не до игровых инноваций. Но Гвардьоле это удалось, и это характеризует все его величие едва ли не лучше всех выигранных им титулов. Он ведь всегда был не только про добычу чашек — каталонец задавал тренды. Ужасное начало сезона прошло под знаком схемы 4-2-3-1, где вингеры постоянно смещались в центр, а широту атаки обеспечивали крайние защитники. Но под Новый год Гвардьола все поменял, вернувшись к любимой 4-3-3. Да еще и с ложной «девяткой». При владении мячом схема трансформировалась вообще в 2-3-5, где крайние нападающие располагались максимально широко.

Понятно, что сама по себе смена схемы по ходу сезона — не новость, так делает куча тренеров по всему миру. Символами этих игровых инноваций и одними из главных героев «Сити» стали Илкай Гюндоган и Жоау Канселу.

Несколько лет немало болельщиков «МС» задавалось вопросом: «А что вообще немец делает в команде?» Каких-то особенных скиллов и достоинств за ним не замечали. Однако в этом сезоне Гвардьола сделал из Гюндогана... Вот тут не назовешь правильное амплуа или роль. Пожалуй, уместнее всего будет сравнение с Фрэнком Лэмпардом. На победном для «Сити» отрезке в середине сезона Гюндоган просто невероятно поддерживал атаку вторым темпом, открываясь в штрафной после рывков из глубины. В этом сезоне немец забил в АПЛ 12 голов. Для сравнения: за предыдущие четыре чемпионата он настрелял 15 мячей.

Жоау Канселу до этого сезона считался добротным крайним защитником. «Валенсия», «Интер», «Ювентус» — хороший послужной список, но нигде португалец особенно не выделялся, приходя в «Сити» на роль дублера Кайла Уокера. Однако в этом сезоне все перевернулось. Канселу не только выходил на обоих флангах, но и отлично освоил гибридную роль ложного фуллбека, который, когда «Сити» владеет мячом, переходит на позицию одного из опорных хавбеков и помогает в розыгрыше в центре поля. Более того, нередко Канселу играл чуть ли не как «десятка».

«Это пошло из Германии. Когда там теряешь мяч — тебя убивают на контратаках, если фланговые защитники играют широко. В центре поля нужно было больше игроков, чтобы контролировать мяч, — четыре, пять, шесть футболистов для игры в короткий пас, тогда ты лучше все контролируешь. Причина только в этом. Мы делали это с Делфом, и тот сезон со 100 очками был невероятным. С Зинченко тоже, теперь с Канселу. Но не все фланговые защитники на это способны», — говорил зимой Гвардьола.

Но Гюндоган и Канселу — два только самых ярких примера. Есть еще Габриэл Жезус — классический центрфорвард — в роли «ложной девятки». Мощнейший прогресс Фила Фодена. Классный перформанс Александра Зинченко во второй половине сезона.

Этот «Сити» — самый сложносочиненный и вариативный из всех версий команды, что были в эпоху Гвардьолы. А то, что это было достигнуто в сложнейшем ковидном сезоне со спрессованным донельзя календарем, делает этот факт еще более значимым, а работу Пепа и игроков — еще более грандиозной. Пока другие выживали — они творили. И это по-настоящему круто.

И то, что «Сити» стал чемпионом, сидя на диване и смотря, как «Манчестер Юнайтед» вторым составом дома проигрывает «Лестеру», вместо того чтобы оформить титул самим тремя днями раньше в игре с «Челси», ничуть не умаляет заслуженности этой победы. И невероятно интересно понаблюдать, как «МС» будет эволюционировать в следующем, уже, хочется надеяться, не таком бешеном сезоне.

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Ну а пока в Манчестере играет Wonderwall от Oasis.