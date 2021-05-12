«Мы подошли к концу цикла». Буффон побил в Италии все рекорды и снова уходит из «Ювентуса»

Следующий пункт назначения — «Барселона», Киев, США?

К сожалению, все легенды когда-то уходят. Вот и Джанлуиджи Буффон объявил, что его 20-летний роман со «Старой синьорой» с годичным отпуском в Париже подходит к концу. 1 июля контракт 43-летнего футболиста с «Ювентусом» истечет — и на этом все.

«Мое будущее определено. Этот прекрасный и очень продолжительный союз с «Ювентусом» окончательно завершится. Я чувствую, что отдал все этому клубу, получил все от него, и больше ничего сделано быть не может. Мы подошли к концу цикла», — рассказал Буффон beIN Sports.

Последние несколько лет клуб и легендарный голкипер неизбежно приходили к вопросу контракта голкипера. Конечно, завершение карьеры в клубе, где Буффон выиграл десять скудетто, стало бы трогательной историей для всех фанатов «Ювентуса».

Но Джиджи все еще хочет играть. Это в том числе стало причиной его ухода в качестве свободного агента в «ПСЖ» в сезоне-2018/19. В Париже Буффон попытался наконец добиться долгожданной победы в Лиге чемпионов. Но сам же во многом этот шанс похоронил неряшливым сейвом после дальнего удара Маркуса Рэшфорда, позволив Ромелу Лукаку добить мяч в ворота в ответном матче 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед». А потом — рука Преснеля Кимпембе на последних минутах, пенальти, удар Рэшфорда, 1:3. «Юнайтед» идет дальше, а Буффон в декабре 2020 года признавался L'Equipe, что по четыре раза в неделю снова и снова вспоминает тот момент.

Летом 2019-го вратарь неожиданно для многих вернулся в «Ювентус», назвав это «самым счастливым днем в жизни».

«Возвращение в «Ювентус» было естественным. В конце концов, я провел отличный год в Париже. Должен признаться, мне это было нужно, чтобы избавиться от дурных мыслей. Однако было ясно, что связь с «Юве», с генеральным директором Фабио Паратичи и старыми друзьями никуда не пропала. Я отыграл сезон за рубежом, не отрезав пуповину», — рассказал Буффон Juventus TV.

Согласившись на роль дублера Войцеха Щенсны, в сезоне-2019/20 Джиджи лишь единожды сыграл в Лиге чемпионов, выйдя в старте в последнем матче группового этапа с «Байером», и провел девять матчей в серии А (ни разу не выйдя против клуба из топ-6). Однако в Кубке Италии был основным и дошел с командой до финала, где «Ювентус» в серии пенальти проиграл «Наполи».

В этом сезоне ситуация не изменилась. Семь матчей в серии А, один в Лиге чемпионов и роль основного голкипера в Кубке Италии, где «Старая синьора» 19 мая сыграет в финале с «Аталантой».

Второе пришествие Буффона в «Ювентус» видится более церемониальным, не претендующим на конкуренцию. Джиджи — обладатель, возможно, вечного вратарского рекорда в серии А (974 минуты без пропущенных мячей), а возвращение из Парижа позволило ему побить рекорд Паоло Мальдини по числу матчей в чемпионате Италии — сейчас их у вратаря 656 (у капитана «Милана» 647). Хотя LaGazzettadelloSport и пишет, что Буффон хотел играть больше.

Теперь он уходит. В мартовском интервью The Guardian легендарный вратарь заявил, что видит 2023 год финальной точкой карьеры. Но при этом отметил, что, может быть, «завершит карьеру и через четыре месяца». Судя по нынешнему заявлению, Буффон до сих пор хочет играть и ждет интересного предложения.

Уже сейчас слухи стали сватать его в разные команды. Например, по сообщениям Footmercato, в подписании Буффона заинтересована «Барселона». Как утверждается в издании, стороны уже контактировали друг с другом на эту тему. Испанский клуб благодаря этой сделке сможет продать нынешнего запасного вратаря Нету и заработать немного денег. С миллиардными долгами каталонцев это логично. А по сообщениям Tuttosport, позвать Буффона хотят «Айнтрахт», «Олимпиакос», «Спортинг» и киевское «Динамо».

Есть и более экстравагантные варианты. Например, уехать в США в МЛС. Есть, например, «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Там Буффон сможет воссоединиться с двумя знакомыми по «Ювентусу» — Блезом Матюиди и Гонсало Игуаином.

При этом в США медиа не жалеют клуб Бэкса. В апрельском эфире ESPN ведущие прошлись по обещаниям англичанина. В прошлом году Бэкхем серьезно рассуждал о привлечении в команду Лео Месси, Криштиану Роналду и Неймара.

«Честно говоря, продать эту идею не так сложно. Я просто скажу: «Майами». И они ответят: «О?кей» — сказал он в интервью ESPN.

Пока в команду из более-менее известных игроков помимо Матюиди и Игуаина пришли центральный защитник Райан Шоукросс, много лет игравший за «Стоук Сити» в АПЛ, и бывший крайний защитник «Арсенала» Киран Гиббс.

Амбициозный проект, старые знакомые, совершенно новая атмосфера и ритм жизни. В Америке Буффон будет воспринят как идол. Может быть, это как раз тот новый глоток воздуха, что нужен Буффону после «окончания цикла в «Ювентусе»?

Или податься в Азию. Например, другой легенде мирового футбола, Андресу Иньесте, очень нравится в Японии.

В любом случае финал Кубка Италии против «Аталанты» 19 мая, скорее всего, станет для Буффона последним матчем в футболке «Ювентуса». Спустя 7206 дней и 61 232 минуты на поле с момента дебюта 26 августа 2001 года итальянская эра одного из величайших вратарей в истории футбола подойдет к концу.