Marca: ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские команды от международных турниров
ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские команды от участия в международных турнирах, утверждает Marca.
Сообщается, что это связано с вмешательством испанского правительства в дела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Ранее в Испании была создана специальная комиссия для наблюдения за работой RFEF.
Сообщается, что по этой причине сборную Испании могут отстранить от участия в чемпионате Европы-2024, а испанские клубы могут не сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
Сборная Испании по итогам жеребьевки попала в группу B на Евро-2024. Испанцы должны сыграть с Хорватией, Италией и Албанией.
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