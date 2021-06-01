Необычный символ победы «Челси» в Лиге чемпионов: игроки расцеловали кроссовки Тухеля
Болельщики «Челси» отметили необычную деталь празднования игроков после победы лондонцев в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).
Во время церемонии награждения Эдуар Менди, Оливье Жиру, Курт Зума и Антонио Рудигер начали странно целовать кроссовки главного тренера Томаса Тухеля.
Chelsea players wanted to kiss Thomas Tuchel's feet after their Champions League triumph in Porto ??#UCLfinal pic.twitter.com/n2D3YQvxNO— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 30, 2021
Уже в раздевалке немец снял обувь и поднял ее как трофей.
Boss. ?#ChelseaChampions #UCLFinal pic.twitter.com/sa5KHaBdJL— Champions of Europe ? (@ChelseaFC) May 29, 2021
В одном из послематчевых интервью Тухель объяснил причину такого внимания к обуви.
«Эти кроссовки — подарок от президента «ПСЖ», и я пообещал своим партнерам по парижскому клубу, что надену их в финале Лиги чемпионов против «Баварии», — сказал Тухель. — Тогда я забыл надеть их, поэтому «ПСЖ» проиграл. В этот раз я вышел в них, и это сработало».
Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. До этого немецкий специалист руководил «ПСЖ», с которым дошел до финала Лиги чемпионов-2019/20, где уступил «Баварии» (0:1).
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