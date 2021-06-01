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Необычный символ победы «Челси» в Лиге чемпионов: игроки расцеловали кроссовки Тухеля

03:16
Томас Тухель. Фото Twitter
Томас Тухель. Фото Twitter

Болельщики «Челси» отметили необычную деталь празднования игроков после победы лондонцев в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

Во время церемонии награждения Эдуар Менди, Оливье Жиру, Курт Зума и Антонио Рудигер начали странно целовать кроссовки главного тренера Томаса Тухеля.

Уже в раздевалке немец снял обувь и поднял ее как трофей.

В одном из послематчевых интервью Тухель объяснил причину такого внимания к обуви.

«Эти кроссовки — подарок от президента «ПСЖ», и я пообещал своим партнерам по парижскому клубу, что надену их в финале Лиги чемпионов против «Баварии», — сказал Тухель. — Тогда я забыл надеть их, поэтому «ПСЖ» проиграл. В этот раз я вышел в них, и это сработало».

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. До этого немецкий специалист руководил «ПСЖ», с которым дошел до финала Лиги чемпионов-2019/20, где уступил «Баварии» (0:1).

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