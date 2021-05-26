Конте ушел из «Интера» через три недели после чемпионства. Клуб считает убытки и готовится к распродаже игроков

Долго радоваться скудетто у черно-синих не получилось.

Новость о расставании Антонио Конте с «Интером» по взаимному согласию сторон по сути таковой не является. Это лишь официальное подтверждение того, о чем инсайдеры и СМИ с Апеннин говорили последние несколько дней.

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Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ? https://t.co/YzFQWhPqdZ — Inter ??? (@Inter) May 26, 2021

Так, в среду утром La Gazzetta dello Sport вышла с обложкой, посвященной этому событию, и словом divorzio, то есть «разрыв».

А примерно за час до официального объявления известный итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо дал условия расставания. «Интер» заплатит Конте семь миллионов евро. Это чуть больше половины его годового оклада, который составляет 13 миллионов евро. Контракт 51-летнего тренера с черно-синими действовал еще сезон — до лета 2022 года.

Inter will announce in the next hours the separation from Antonio Conte. He's gonna receive € 7m. They decided to part ways because Conte wanted new signings and clear project to win again — Inter need to sell players for € 80m profit this summer due to financial situation. ??? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

Причины разрыва тоже очевидны. У «Интера», а точнее, у его основного акционера — китайской компании Suning — серьезные финансовые трудности. Компания сворачивает весь сторонний бизнес. Например, в феврале был расформирован клуб «Цзянсу Сунин» — действующий чемпион Китая. Официально озвученная причина — нехватка средств на содержание команды.

У «Интера» тоже все непросто. По данным финансового отчета, опубликованного клубом, он потерял 120 миллионов евро за последний сезон — один из самых крупных показателей в Европе. По информации Swiss Ramble, за пять лет правления Suning в итальянском клубе трансферное сальдо черно-синих (разница между суммами покупок и продаж футболистов) — с отрывом наиболее отрицательное в серии А (-352 миллиона евро). Кроме этого, за те же пять лет «Интер» раздул свою зарплатную ведомость на 74 миллиона евро — больше всех в серии А (подробнее об этом можно прочитать тут ).

Последние несколько месяцев шли поиски выхода из этой ситуации. Велись переговоры с различными инвестиционными фондами, например с британской компанией BC Partners, однако ни одни из них так и не увенчались успехом.

За несколько дней до того, как «Интер» 2 мая оформил чемпионство, президент клуба Чжан Цзиньдун прилетел в Милан, где вместе с другими руководителями и Конте обсуждал будущее черно-синих. А уже потом пошли сообщения, что клуб попросил игроков отказаться от положенных им премий и бонусов. Которые, впрочем, опровергались «Интером».

В итоге, по сообщениям La Gazzetta dello Sport, на последней встрече Конте было сказано, что «Интер» не может себе позволить усиливать состав под Лигу чемпионов. Тренер попросил в таком случае не продавать лидеров. Но и это ему не гарантировали. В клубе рассчитывают заработать этим летом на трансферах порядка 80-100 миллионов евро и, кроме того, сократить зарплаты на 20%. И рекомендовали Конте активнее вводить в состав молодежь.

Фанаты «Интера» уже негативно отреагировали на происходящее. Еще днем на базе клуба появился баннер, адресованный руководству: «Тренера, персонал и игроков — не трогать».

#Inter La rivolta della #Curva Nord: «Mister, staff e giocatori non si toccano» https://t.co/ClQXV8w30U — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 26, 2021