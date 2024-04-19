Защитник «Боруссии» Хуммельс высмеял вылет английских клубов из Лиги чемпионов и Лиги Европы

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал вылет всех английских клубов из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Хороший урожай на этой неделе, мои коллеги из фермерской лиги», — написал футболист в социальных сетях.

«Боруссия» пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей «Атлетико» (1:2, 4:2).

В полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ». В другой полуфинальной паре встретятся «Реал» и «Бавария».