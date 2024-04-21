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Лыжник Коростелев о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Обидно. Надеялся, что каталонцы выстоят»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев поделился с «СЭ» эмоциями от участия в благотворительном матче «Звезд футбола» против «Звезд на лыжах».

«Футболисты говорили, что уже забываются и не могут бегать. Нормально мы их погоняли!» — сказал Коростелев «СЭ».

Также Коростелев, являющий поклонником «Барселоны», поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Обидно было. Смотрели вместе с Сашей Бакуровым, он болеет за ПСЖ. В первом тайме радовался я, а во втором уже он. Было обидно, что Араухо удалился. Надеялся, что они выстоят. Для меня не совсем понятны были замены Ямаля и Канселу. Надо было убирать Левандовского как столба. Не футбольный эксперт, но мне так показалось», — добавил Коростелев.

16 апреля каталонцы дома крупно проиграли «ПСЖ» (1:4), уступили парижанам по сумме двух встреч (4:6) и покинули турнир.

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