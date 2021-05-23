Сумасшедшая развязка в АПЛ. «Лестер» почти прорвался в ЛЧ, но его погубила нелепая ошибка вратаря

Зато вечер удался для «Тоттенхэма» и лично для Харри Кейна.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 38-й тур

«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:4 (1:1)

Голы: Варди, 18 — с пенальти (1:0). Кейн, 41 (1:1). Варди, 52 — с пенальти (2:1). Шмайхель, 76 — в свои ворота (2:2). Бэйл, 86 (2:3). Бэйл, 90 (2:4).

«Астон Вилла» — «Челси» — 2:1 (1:0)

Голы: Траоре, 43 (1:0). Эль-Гази, 52 — с пенальти (2:0). Чилвелл, 70 (2:1).

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (1:0)

Голы: Мане, 36 (1:0). Мане, 74 (2:0).

Главная интрига заключительного тура АПЛ — кто попадет в Лигу чемпионов и вообще в еврокубки. На ЛЧ претендовали три клуба — «Ливерпуль», «Челси» и «Лестер». Один из них должен был остаться лишним. Перед началом решающих матчей ситуация в таблице была такой:

3. Челси 37 67 +23 4. Ливерпуль 37 66 +24 5. Лестер 37 66 +20

В случае равенства очков первый дополнительный показатель — это разность мячей.

«Ливерпуль» спокойно обыграл дома «Кристал Пэлас» — 2:0, а Садио Мане забил по голу в каждом из таймов. Команда Юргена Клоппа сыграет в Лиге чемпионов.

А вот заочная борьба «Челси» и «Лестера» получилась захватывающей. К перерыву стало понятно, что тут может быть лихая интрига — лондонцы в концовке тайма пропустили в гостях от «Астон Виллы». Параллельно «Лестер» играл вничью с «Тоттенхэмом» и в онлайн-таблице догонял синих, уступая лишь по разности мячей.

А дальше начался огонь. 52-я минута матча в Лестере: Джейми Варди реализует пенальти и выводит «лис» вперед — 2:1. 52-я минута матча в Бирмингеме: Жоржинью неосторожно играет в своей штрафной против Бернарда Траоре, 11-метровый, Анвар Эль-Гази забивает, 2:0 в пользу «Виллы». И «Челси» — вне топ-4. При том, что начало второго тайма лондонцы провели очень мощно и не забили лишь чудом.

70-я минута матча в Бирмингеме. «Челси» висит на воротах «Виллы», Бен Чилуэлл после паса Кристиана Пулишича отыгрывает один мяч. 2:1 в пользу хозяев. Но гостям этого мало. «Лестер» ведет, а значит, «Челси» нужно сравнивать счет.

76-я минута матча в Лестере. «Тоттенхэм» подает угловой, вратарь хозяев Каспер Шмайхель идет на выход, в борьбе с Дэвинсоном Санчесом касается мяча рукой, и тот в итоге залетает в ворота. 2:2. Лига чемпионов уплывает от «Лестера». В онлайнт-таблице у него равное количество очков с «Челси», но на два пункта хуже разность мячей.

«Лестеру» нужно просто забить третий и победить, но вместо этого забивает «Тоттенхэм». На 87-й минуте Гарет Бэйл разгоняет контратаку и сам же ее завершает с паса Харри Кейна. Это развязка. Мечта «лис» о Лиге чемпионов была реальностью 24 минуты. До той самой ошибки на выходе Шмейхеля — капитана команды, который неделю назад своими сейвами принес «Лестеру» Кубок Англии.

Кстати, победа принесла «Тоттенхэму» не только моральное удовлетворение и возможность порадоваться тому, что они снова опередили в таблице соседей по Северному Лондону из «Арсенала». Суперприз — путевка в еврокубки, а именно в загадочную Лигу конференций.

Ну и разные приятные бонусы для Кейна, который, не исключено, сыграл свой последний матч за «Тоттенхэм» (разговоры о его уходе летом все громче). Он стал лучшим бомбардиром чемпионата (23 гола против 22 у Мо Салаха) и лучшим ассистентом лиги (13 передач против 12 у Бруну Фернандеша).

Для Кейна это уже третья победа в бомбардирской гонке после сезонов-2015/16 и 2016/17.