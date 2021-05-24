«Ювентус» прорвался в Лигу чемпионов. Для этого пришлось посадить на лавку Криштиану Роналду

В топ-4 также попал «Милан», а вот «Наполи» пережил большое разочарование.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

«Болонья» — «Ювентус» — 1:4 (0:3)

«Аталанта» — «Милан» — 0:2 (0:1)

«Наполи» — «Верона» — 1:1 (0:0)

1. «Ювентус», пройдя по краю пропасти, все же попал в топ-4 и отобрался в Лигу чемпионов на будущий сезон. Хотя после поражения от «Милана» в 35-м туре (0:3) казалось, что «Старую синьору» ждет крах, а главный тренер Андреа Пирло не доработает до конца сезона. Однако затем туринцы одержали три победы подряд с общим счетом 10:4, а попутно выиграли Кубок Италии.

Перед последним туром не все зависело от «Ювентуса». Нужно было, чтобы «Милан» или «Наполи» обязательно потеряли очки, но в итоге все сложилось наилучшим образом.

При этом «Болонью» туринцы разгромили без Криштиану Роналду. Португалец весь матч просидел на скамейке запасных и не вышел даже на замену, хотя Пирло при счете 4:0 дал поиграть всем, даже третьему вратарю Карло Пинсольо.

«Пирло и Криштиану приняли это решение вместе. Он чувствует себя хорошо, но мы провели пять матчей за последние 15 дней, а финал Кубка Италии в среду получился изматывающим», — объяснил в интервью DAZN генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Однако вряд ли это можно считать исчерпывающим ответом. Особенно после того, как на неделе прошли новости о том, что Роналду вывозит свой автопарк из Турина и освобождает гараж.

Но, как кажется, «Ювентусу» лучше без португальца. В финале Кубка Италии против «Аталанты» он был совершенно незаметен, а результат сделали 21-летний Деян Кулушевски и 23-летний Федерико Кьеза. Они же решили все и с «Болоньей»: итальянец открыл счет, а у шведа голевой пас. Да и в Лиге чемпионов против «Порту» команду тащил именно Кьеза.

2. Лигу чемпионов «Ювентусу» подарила осечка «Наполи», который дома не смог дожать откровенно доигрывающую сезон «Верону», у которой до этого в восьми последних турах не было ни одной победы (=3-5). Хотя до этого неаполитанцы спокойно расправлялись с середняками и атусайдерами — 4:1 над «Специей», 5:1 с «Удинезе», 2:0 против «Фиорентины» в трех последних турах.

Но против «Вероны» команда Дженнаро Гаттузо была откровенно плоха. Первый удар в створ «Наполи» нанес только в середине второго тайма — забил Амир Ррахмани. Но даже это преимущество удержать не получилось. И это полное фиаско, после которого Гаттузо точно уедет из Неаполя.

3. Зато все получилось у «Милана», хотя после унылой ничьей против «Кальяри» (0:0) казалось, что красно-черные опять провалятся. В матче с «Аталантой» в первом тайме футбола не было — хозяева приходили в себя после поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии, а гостей колошматил нервяк. Прорыва Тео Эрнандеса в штрафную хватило для того, чтобы заработать пенальти.

После перерыва «Аталанта» заиграла в футбол, а «Милан» героически защищался. В концовке на поле были настоящие страсти. Мартен Де Рон заехал по лицу Диогу Далоту и получил красную карточку и толчок от Марио Манджукича, который таких выходок нес прощает никому.

Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте, но, кажется, так и не коснулся мяча. Сначала несколько минут шла толчея возле угловых флажков на половине поля «Аталанты», а потом случились разборки с пенальти и потасовкой.

После финального свистка игроки «Милан» радовался так, будто взял трофей. Впрочем, благодаря этой победе, видимо, удастся как минимум сохранить в команде Джиджи Доннарумму, который все же получит Лигу чемпионов, жирный контракт и еще более жирные комиссионные для своего агента Мино Райолы.