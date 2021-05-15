Невероятная драма в финале Кубка Англии. ВАР помог «Лестеру» сотворить историю

«Лисы» победили «Челси» и впервые завоевали старейший в мире клубный трофей.

Кубок Англии. Финал

«Челси» — «Лестер» — 0:1 (0:0)

Гол: Тилеманс, 63.

«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76), Алонсо (Чилвелл, 69), Рюдигер, Джеймс, Жоржинью (Хаверц, 77), Канте, Маунт, Вернер (Жиру, 82), Зиех (Пулишич, 69).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Олбрайтон, 34), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Томас (Морган, 82), Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Чудхури, 82), Ихеаначо (Мэддисон, 68).

Предупреждения: Фофана, 36. Вернер, 40.

Судья: Оливер.

15 мая. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Главное событие финала Кубка Англии — не историческая победа «Лестера». Главное событие — болельщики. Это мы с вами привыкли к тому, что на матчах российской премьер-лиги шумно и относительно людно даже в ковидный сезон. А в Европе приглашать на стадионы зрителей боятся до сих пор. В Великобритании все время откладывали запуск фанатов. В декабре АПЛ предприняла первую попытку, но быстро все свернула — в том же месяце в стране обнаружили новый штамм коронавируса и вновь объявили локдаун.

Поэтому для поклонников футбола в Англии праздник — просто видеть на трибунах хотя бы 20 тысяч человек. Именно столько болельщиков впустили на «Уэмбли» на финал Кубка. Действительно, картинка сразу расцветилась, и выключили тот раздражающий интершум, который сопровождает все матчи АПЛ по ходу этого сезона. Кстати, в двух оставшихся турах премьер-лиги болельщики тоже будут — ограничения ослабят, и до 10 тысяч зрителей посетят заключительные игры сезона.

В субботу «Уэмбли» был окрашен в синий, ведь у «Лестера» и «Челси» схожая расцветка. Но, судя по телекартинке, болельщиков «лис» в футболках своей команды было больше. И это объяснимо. «Челси» только в этом веке выигрывал Кубок пять раз, играл в финале прошлым летом (уступил «Арсеналу»), а «Лестер» добрался до решающего матча старейшего в мире клубного турнира впервые за 52 года. Более того, «лисы» никогда не выигрывали Кубок страны. И очень хотели сделать это в память о погибшем три года назад в авиакатастрофе экс-владельце клуба Вишае Шривадданапрабхе.

Может быть, непривычная атмосфера на трибунах сковала команды. Если «Челси» хотя бы в Краснодаре видел болельщиков в этом сезоне, то «Лестер» совсем отвык. Первый тайм оказался излишне осторожным — ни одного удара в створ, полтора опасных момента и травма Эванса как главное событие.

После перерыва игра повеселела не сразу, но обеим командам можно все простить за сумасшедший гол Тилеманса. Полузащитник сборной Бельгии, с которой России играть на Евро-2020, образцово провел первый тайм — выжигал опорную зону активнее Канте, а это уже достижение. И на 63-й минуте Тилеманс показал, что у него еще и пушка страшная есть. Болельщики «Лестера» были в экстазе.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сразу отреагировал на пропущенный мяч заменами, но и «Лестер» перестроился. «Лисы» стали играть компактнее.

Было ясно, что так просто «Лестеру» не победить. И у концовки игры было два ключевых момента. Во-первых, невероятный сейв Шмайхеля после мощного удара Маунта — англичанин бил в противоход вратарю, но датчанин сложился и отразил мяч.

А второй момент — отмененный гол Чилуэлла в борьбе с Морганом. Тут важен контекст. Чилуэлл — воспитанник «Лестера», год назад перешедший в «Челси». А Морган был капитаном того самого золотого «Лестера"-2016, но в последние годы утратил место в составе — возраст, травмы. В 2021 году Морган вообще не провел ни одного матча, но тут Брендан Роджерс выпустил его на поле. И мечта «Лестера» чуть не разрушилась. Чилуэлл даже успел ярко отпраздновать гол, но затем включился ВАР — сантиметровый офсайд оставил счет неизменным.

A very short story by Ben Chilwell pic.twitter.com/v8lQ2Vrtdw — Yahya (@UtdYahz) May 15, 2021

На добавленное время «Челси» уже не хватило эмоций, а «Лестер» выстоял и добрался до первого Кубка Англии в своей истории. А у синих еще будет шанс на трофей в этом сезоне. 29 мая — финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».