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Гюндоган наладил отношения с Араухо, объяснив свои критические слова в его адрес

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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган обьяснил своему одноклубнику Рональду Араухо свои критические слова в адрес защитника, сообщает COPE.

Немецкий хавбек раскритиковал уругвайца за прямую красную карточку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

По информации источника, Гюндоган сообщил Араухо, что он произнес эти слова, потому что просто пересказывал ход встречи и отвечал на четко поставленный вопрос.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 70 очков в 31 игре.

Илкай Гюндоган
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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