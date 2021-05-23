Культовая немецкая команда впервые за 20 лет вышла в еврокубки. Игроки отмечали успех пивом прямо на поле

Берлинский «Унион» драматичным образом пробился в Лигу конференций.

«Унион», наряду с «Санкт-Паули», — культовая команда для Германии и для всей Европы. Побывать на его домашних играх — часть обязательной программы для продвинутых футбольных модников и всех тех, кто искренне поддерживает движение Against Modern Football. Настоящий рабочий класс; люди, сочувствующие левому движению; социалисты-интеллектуалы; панк-сообщество; все те, кто против любых запретов и ограничений, — вот фанатская база «Униона».

Клубный гимн записала известная немецкая панк-рокерша Нина Хаген.

Когда «Униону» в 2004 году угрожало банкротство, фанаты ходили и сдавали кровь в качестве доноров, а полученные за это деньги переводили на счет клуба.

В 2008-м фанаты помогли реконструировать стадион «Ан дер Альтен Ферстерай», на котором играет «Унион». 2400 волонтеров десять месяцев приходили на стадион и работали бесплатно — только чтобы помочь клубу.

Каждый год за день до Рождества болельщики берлинцев собираются на стадионе и поют праздничные гимны. Приходят даже некоторые игроки «Униона» вместе со своими семьями.

Во времена ГДР «Унион» был символом для все тех, кто был недоволен правящим режимом. Когда «Унион» получал право на опасный штрафной и соперник выстраивал «стенку», зрители кричали: Die Mauer muss weg («Стена должна пасть»), имея в виду Берлинскую стену. В 2009 году «Унион» даже прекратил отношения с одним из спонсоров, поскольку оказалось, что один из менеджеров фирмы 10 лет активно сотрудничал со Штази — всесильной спецслужбой тех времен.

Это только несколько фактов, дающих представление об «Унионе» не только как о клубе, но и как о культурном феномене (подробнее об этом можно прочитать тут).

Два года назад команда из Кепеника — района в юго-восточном Берлине — вышла в бундеслигу. А сейчас «Унион» в последнем туре чемпионата в борьбе со «Штуттгартом» и менхенгладбахской «Боруссией» вырвал путевку в Лигу конференций. Клуб сыграет в еврокубках во второй раз в истории — в 2001 году, будучи командой второй бундеслиги, «Унион» попал в Кубок УЕФА как финалист Кубка Германии.

За два года, прошедших с момента выхода в бундеслигу, в «Унионе» многое поменялось. Речь именно о команде и о футболистах, но никак не о клубных традициях. В нынешнем сезоне осталось семь игроков, выводивших берлинцев в первую бундеслигу, и лишь двое из них до сих пор на хорошем счету. Марвин Фридрих — лидер обороны и самый дорогой игрок команды (9 миллионов евро по версии transfermarkt.de), а Кристофер Триммель — бессменный капитан.

Football is for fans ? pic.twitter.com/MZYrSuYTz1 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 22, 2021

Не стоит забывать и о фигуре главного тренера. Урс Фишер пришел в клуб-середняк второй бундеслиги и за три года довел его до еврокубков. Даже если в швейцарском специалисте заинтересованы другие клубы, слабо верится, что он покинет «Унион» при таком единении с футболистами и болельщиками. В послематчевом интервью тренер отметил возвращение фанатов на трибуны. На «Ан дер Альтен Ферстерай» пришло 2000 человек.

«Это просто безумие. Если бы вы могли представить сценарий игры, вы бы написали его именно таким. Казалось, у нашего вратаря сегодня было восемь рук, он помог нам остаться в игре и в итоге забить решающий гол. Если бы нам пришлось праздновать такой успех без фанатов, было бы очень обидно. Так что это просто прекрасное чувство», — приводит слова Фишера официальный сайт клуба.

По-другому относиться к болельщикам «Униона» невозможно. На предматчевом представлении игроков объявляют «футбольными богами», а фанаты во весь голос это повторяют. В соцсетях клуба активно пользуются такой фишкой. Вот, например, к интервью запасного полузащитника Акакия Гогия добавили соответствующую надпись.

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Последний матч отлично описывает весь сезон берлинцев. Он проходил так же противоречиво, как и дорога «Униона» по чемпионату. Берлинский клуб умудрился ни разу не проиграть «Баварии», «Байеру» и «Боруссии» М. Единственная команда, дважды оказавшаяся сильнее, — «Аугсбург».

Несмотря на все очарование «Униона», их еврокубковые перспективы перед последним туром выглядели весьма туманно. Берлинцы опережали «Боруссию» М и «Штуттгарт» на очко и два очка соответственно, но у них был самый сильный соперник. В одновременные осечки Гладбаха с «Вердером» и швабов с вылетающей «Арминией» могли верить только самые позитивные болельщики «Униона».

Мотивированная «Арминия» всухую смогла обыграть «Штуттгарт» (2:0) на выезде, сократив число претендентов на Лигу конференций до двух команд. «Боруссия» не жалела «Вердер», отправив в ворота бременцев четыре безответных мяча к 67-й минуте.

2019: promoted to the #Bundesliga ?

2021: qualify for Europe ?



We need to talk about that @FCUnion_EN glow-up! ? pic.twitter.com/LoYZImdzbR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 22, 2021

Если «Вердер» и «Арминия» боролись за сохранение прописки в элите, то соперник «Униона» не должен был быть до предела мотивирован. Но, к несчастью команды Урса Фишера, это был «Лейпциг». Юлиан Нагельсман точно не собирался уходить в «Баварию» побежденным.

«Лейпциг» выглядел солиднее и атаковал опаснее. На 55-й минуте «быки» открыли счет: Джастин Клюйверт не оставил шансов даже феерившему в воротах Андреасу Луте. Спустя 12 минут догадывавшиеся о ситуации в Бремене футболисты «Униона» сравняли счет. Проверенные бойцы Триммель и Фридрих соорудили гол на двоих. Первый отлично подал с углового, второй отправил мяч в угол ворот.

После этого гола «Унион» обязан был забивать второй, ведь «Боруссия» уже опережала их в онлайн-таблице на очко благодаря разгрому в Бремене. Весьма иронично, что выход в Лигу конференций берлинцам на 90+2-й минуте принес игрок, который публично заявлял о своем негативном отношении к новому турниру. Как бы то ни было, после игры Макс Крузе успокоил болельщиков:

«Я уже озвучивал свое отношение к турниру, оно не изменилось. Все равно хочу уверить всех в том, что сделаю все возможное для побед «Униона» в Лиге конференций».

По окончании матча футболисты сразу же принялись праздновать историческую победу. Многие не отказали себе в бутылочке пива. Это в первую очередь относится к резервистам: Седрик Тойхерт, Мариус Бюльтер, Нико Гиссельман, Юлиан Райрсен, Кейта Эндо и Шеральдо Беккер попали в объективы камер с алкоголем.

Фанаты «Униона» точно не обвинят футболистов в распитии после такой игры. Наоборот, они вместе отметили триумф за пределами стадиона.

Гуляния болельщиков только начались. В 2019 году по Кепенику ходили троллейбусы с надписями «Унион», ты — прекрасен". А тогда столичный клуб только пробился в первую бундеслигу. Нет сомнений в том, что выход в еврокубки отметят похожими акциями.

Никто не знает, чего стоит ожидать от Лиги конференций и кто сможет претендовать на победу в турнире. Почему бы скромному берлинскому клубу леваков и работяг не замахнуться на европейский титул?