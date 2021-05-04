Во вторник знаменитый португальский тренер неожиданно получил новую работу — с нового сезона он возглавит итальянскую «Рому». Контракт подписан до 2024 года.

Карьерная агония

После увольнения Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» в соцсетях стали примерять его к «Спартаку». Красно-белые ищут тренера уже полгода, а тут такой кандидат! Конечно, никаких переговоров с Моуринью московский клуб не вел, что подтвердил и Антон Фетисов. Но если карьера португальца и дальше сохранит нынешнюю траекторию, то лет через пять он на самом деле окажется в России.

Моуринью, несомненно, был элитным тренером в нулевые и начале десятых, но сейчас зааботанное тогда имя работает на него лучше, чем он на кого-либо. Упадок начался со второго пришествия в «Челси». Весной 2015 года он выиграл чемпионат Англии, а в декабре был уволен. Дальше — «Манчестер Юнайтед». Топ-клуб, с которым Моуринью выиграл только Лигу Европы и Кубок лиги. После этого Жозе проработал полтора года в клубе рангом ниже — «Тоттенхэме». И впервые в карьере ушел из команды без какого-нибудь титула.

Теперь — «Рома». Если «Тоттенхэм» в недавнем прошлом попадал хотя бы в финал Лиги чемпионов, то римляне добирались только до полуфинала. А сегодня это седьмой клуб Италии, рискующий остаться без еврокубков на следующий сезон. В лучшем случае римляне сыграют в Лиге конференций, что тоже показательно — Моуринью уже привычно видеть в Лиге Европы, но вот-вот он официально станет тренером уровня третьего по силе еврокубка.

Авантюра «Ромы»

Зачем «Рома» португальцу — понятно. Его репутация настолько подпорчена, что сейчас, казалось, его может нанять только The Sun. Скандально известный таблоид на прошлой неделе действительно объявил, что Моуринью будет экспертом газеты во время чемпионата Европы.

It's official!



Jose Mourinho joins SunSport as our brand new columnist https://t.co/GtZU6sleFj pic.twitter.com/TVOAfo9kEo — The Sun Football ? (@TheSunFootball) April 30, 2021

Но оказалось, что клуб калибра «Ромы» еще способен на авантюру. Поэтому, видимо, все произошло быстро — всезнающие итальянские инсайдеры даже не успели анонсировать назначение Моуринью на место Паулу Фонсеки. Как только Жозе пришел запрос, он сразу согласился, ведь подобного предложения может и не быть в ближайшие год-два.

А вот зачем «Роме» португалец? Его спортивный потенциал иссяк. Как тренер Моуринью уже давно не поражает идеями и превращает любую команду в скучную. Ярчайший пример — «Тоттенхэм», который при Маурисио Покеттино старался играть в привлекательный комбинационный футбол, а Моуринью моментально сделал из «шпор» «автобус». Очевидно, что и «Рома» не станет вторым «Манчестер Сити» или хотя бы «Аталантой».

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The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp — AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021

А вот медийный потенциал Моуринью все еще высок. И наверняка это сыграло важнейшую роль при выборе тренера. Во-первых, сами владельцы «Ромы» клюнули на имя Жозе. Во-вторых, они понимают: португалец повысит узнаваемость бренда «Ромы» в том числе за рубежом.

Голливудский сюжет

Тут стоит рассказать о владельцах. В прошлом августе американский миллиардер Дэн Фридкин купил «Рому» за 591 миллион евро, и для болельщиков это стало хорошей новостью — они устали от прежнего владельца Джеймса Палотты, при котором клуб не прогрессировал, да еще и затягивалось начало строительства нового стадиона. Вдобавок болельщики уверены, что именно Палотта повлиял на уход из клуба двух легенд — Франческо Тотти и Даниэле Де Росси.

Фридкин торгует автомобилями в США и связан с Голливудом. Его продюсерская компания помогала выпускать фильмы Клинту Иствуду, Ридли Скотту, Мартину Скорсезе, а сам Фридкин даже снялся в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк» (в кадре был самолет, за штурвалом которого сидел миллиардер).

Очевидно, что новый глава «Ромы» знает толк в пиаре и назначение Моуринью — имиджевый шаг. Другое дело, что португалец стоит дорого, а буквально на днях «Рома» объявила о том, что долги клуба выросли до 265,6 миллиона евро.

Плохая новость для Мхитаряна

Еще до новости о грядущем уходе Фонсеки сообщалось о том, что «Рома» рассматривает в качестве его сменщика Маурицио Сарри. Но авторитетный инсайдер Фабрицио Романо все опроверг. Не факт, что с Сарри получилось бы лучше, но приходу Моуринью точно рады в клубе не все. Сейчас в «Роме» три бывших игрока команд португальца — Педро, Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян. И если у первых двух нормальные отношения с тренером, то армянский хавбек открыто говорил о конфликте с Моуринью во время одного теоретического занятия в «Манчестер Юнайтед». И именно из-за тренера Мхитарян перешел из «МЮ» в «Арсенал» в январе 2018-го — его обменяли на Алексиса Санчеса. Правда, у Мхитаряна летом истекает контракт, но тот же Романо подтверждал: переговоры о продлении ведутся. Сейчас, возможно, все изменится.

«Рому» ждет неизбежная перестройка. Моуринью не умеет работать с теми футболистами, которые есть, — ему обязательно нужны новички, причем много. Тем более что «Рома» при Фонсеке в этом сезоне играет по схеме с тремя центральными защитниками, а Моуринью предпочитает блок с четырьмя. И вообще у этих португальских тренеров противоположная идеология, ломать придется все до основания.

Едва ли «Рома» с ходу станет претендентом на чемпионство — конкуренция в Италии слишком высока, и не похоже, что в следующем сезоне будет проще. Но Моуринью определенно даст немало инфоповодов, так что следить за «Ромой» и серией А станет интереснее.