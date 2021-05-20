А Криштиану перед возможным отъездом из Турина взял последний трофей, которого у него еще не было на Апеннинах.

Кубок Италии. Финал

«Аталанта» — «Ювентус» — 1:2 (1:1)

Голы: Кулушевски, 31 (0:1). Малиновский, 41 (1:1). Кьеза, 73 (1:2).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур (Джимсити, 76), Толой (Иличич, 76), Гозенс (Миранчук, 83), Ромеро, де Рон, Малиновский (Пашалич, 68), Фройлер, Пессина (Муриэль, 68), Сапата.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Данилу, де Лигт, Рабьо, Маккенни, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Кьеза (Дибала, 74), Кулушевски (Бонуччи, 83).

Предупреждения: Кьеллини, 27. Малиновский, 35. де Лигт, 41. Ромеро, 78. Фройлер, 85. де Рон, 88. Иличич, 89.

Удаление: Толой, 88 (на скамейке запасных).

Судья: Масса.

19 мая. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Неделю назад Антон Миранчук впервые в карьере выиграл трофей с командой, в которой нет его брата, — «Локомотив» стал победителем кубкового турнира. Алексей же летом уехал в «Аталанту» покорять Италию и тоже добрался до финала национального кубка.

Весь сезон российский полузащитник был игроком ротации, но в Кубке Италии вклад Миранчука в успех неоценим. Именно он открыл счет в матче 1/8 финала с «Кальяри» и он же забил победный мяч в следующей стадии с «Лацио». Однако Джан Пьеро Гасперини не наградил российского хавбека игровым временем в полуфиналах с «Наполи»: ни в первом матче, ни в ответном Миранчук на поле не вышел.

Ничто не указывало и на то, что в финале с самим «Ювентусом» Гасперини выпустит Алексея с первых минут. В субботней встрече серии А с «Дженоа» Миранчук получил 89 минут и выглядел неплохо, но к финалу тренерский штаб берег других: Пессина и Сапата сыграли лишь по тайму, Малиновский 57 минут. Это трио и составило атакующий блок в среду, а Миранчук начал матч на скамейке запасных.

К Гасперини вопросов нет, ведь его команде предстоял важнейший матч сезона. Да, «Аталанта» в очередной раз гарантировала себе место в Лиге чемпионов и, скорее всего, впервые в своей истории финиширует второй в серии А. Но Кубок — полноценный трофей. «Аталанта» выигрывала его всего раз — в сезоне-1962/63, и болельщики мечтали снова отпраздновать крупный успех.

Выдумывать тренер ничего не стал. Классические 3-4-1-2 с высокой ролью Малиновского, активный прессинг на всех участках поля, контроль мяча. И в первые 10 минут «Аталанта» сминала «Ювентус». Только не забила. А вот туринцы смогли открыть счет — отличился Кулушевски.

Kulusevski curls it to the corner with ease ?



McKennie picks up the assist! pic.twitter.com/833P5I5amF — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

Месяц назад «Аталанта» уже побеждала «Ювентус» в серии А, но тогда первый тайм выдался бессобытийным. А в конце встречи три очка для бергамасков вырвал Малиновский — безоговорочно лучший футболист команды этой весны. Сейчас снова хавбек сборной Украины оказался в центре внимания и сравнял счет перед перерывом.

Atalanta are level in the Coppa Italia final! ?? pic.twitter.com/t3GjMcF2Jg — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

1:1 — логичный счет для первого тайма. Моментов у обеих команд было достаточно, но преимущества не было ни у кого. Хотя «Аталанта» неожиданно владела мячом больше (в обеих встречах серии А этого сезона «Ювентус» превосходил команду Гасперини в этом компоненте).

Возможно, Андреа Пирло сознательно отдал мяч и заставил «Ювентус» играть на контратаках. Криштиану Роналду, к слову, это вряд ли было по душе — португалец растворился на поле. Запомнился только один момент с участием Криштиану — на 60-й минуте он пяткой отбросил мяч Кьезе, а тот попал в штангу. Позже, правда, итальянец все-таки забил — как оказалось, победный мяч.

Brilliant play by Chiesa to give Juventus the lead in the Coppa Italia final! ? pic.twitter.com/woykkKPXcV — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021

Пирло особенно радовался голу — чуть не задушил Дибалу во время празднования. Для главного тренера «Ювентуса» этот трофей значит невероятно много. Он провалил сезон в серии А и получил шквал критики от болельщиков, а летом может покинуть клуб. Но Пирло все-таки завоевал два трофея. В середине сезона — Суперкубок, сейчас — Кубок.

4 — Andrea Pirlo is the fourth Juventus manager to have won the Coppa Italia both as a player and as a coach, after Luis Monti, Carlo Parola and Dino Zoff. Elite.#TIMVISIONCUP #AtalantaJuve pic.twitter.com/Lo1w32ku5b — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 19, 2021

Миранчук вышел на замену на 83-й минуте. И хочется в красках рассказать о его игре, но описывать нечего. Алексей привычно занял место в атаке, но не создал ничего опасного. Более того, в добавленное время «Аталанта» устроила навал, и Миранчук сделал неаккуратный пас, который привел к опасной контратаке «Юве». Но все обошлось.