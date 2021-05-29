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В УЕФА выбрали десятку лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21

17:10
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УЕФА представил десятку лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21.

Рейтинг возглавил капитан «Эдмонтона» Кемару Руфу из «Рейнджерс», который эффектно с середины поля поразил ворота «Стандарда». Второй — полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, который ударом через себя забил «Вольфсбургу». На третьем месте нападающий «Браги» Паулинью.

В финале турнира «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10). Для испанского клуба это первый трофей в истории. В следующем сезоне они сыграют в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/EuropaLeague/status/1398626543803551744

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры