В УЕФА выбрали десятку лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21

УЕФА представил десятку лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21.

Рейтинг возглавил капитан «Эдмонтона» Кемару Руфу из «Рейнджерс», который эффектно с середины поля поразил ворота «Стандарда». Второй — полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, который ударом через себя забил «Вольфсбургу». На третьем месте нападающий «Браги» Паулинью.

? Top 10 #UEL goals in 2020/21 ?



UEFA's team of Technical Observers have selected their top 10 goals of the UEFA Europa League season.



? Your favourite? — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2021

В финале турнира «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10). Для испанского клуба это первый трофей в истории. В следующем сезоне они сыграют в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.