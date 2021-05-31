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Зинченко уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет Лигу чемпионов

18:43
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился своими эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Невозможно описать мои чувства сейчас, — написал украинец в Instagram 31 мая. — Мы пытались отдать все на поле. На протяжении всего сезона мы упорно работали как звери, но этого оказалось недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы заслуживаете этого».

«Манчестер Сити» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. «Челси» это удалось во второй раз в истории.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры