Зинченко уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет Лигу чемпионов
18:43
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился своими эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).
«Невозможно описать мои чувства сейчас, — написал украинец в Instagram 31 мая. — Мы пытались отдать все на поле. На протяжении всего сезона мы упорно работали как звери, но этого оказалось недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы заслуживаете этого».
«Манчестер Сити» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. «Челси» это удалось во второй раз в истории.
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