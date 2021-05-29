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Погба верит, что «Манчестер Юнайтед» станет сильнее после поражения в финале Лиги Европы

07:17
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение команды в финале Лиги Европы от «Вильярреала» (1:1, 10:11 — по пенальти).

«Мне нужно было несколько дней, чтобы отойти от этого матча. Конечно, я расстроен из-за того, что мы не смогли выиграть, но мы — команда, которая смотрит вперед с высоко поднятой головой. Я хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Мы вернемся после этого поражения и станем еще сильнее», — написал Погба в Twitter.

В сезоне-2020/21 Погба провел 42 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии и проиграл в финале Лиги Европы.

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры