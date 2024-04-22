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Сегодня, 21:53

Грузия намерена провести финал Лиги чемпионов в 2028 году

Алина Савинова
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Кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна планирует подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году.

По его словам, в Тбилиси будет построен новый стадион вместимостью 70 тысяч зрителей для матчей по футболу и регби, который будет соответствовать самому высокому современному стандарту. Именно на нем Грузия хочет провести финал.

«Также хочу сообщить, что мы подаем заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе. Это будет очень важным подарком для грузинского футбола и грузинских болельщиков», — приводит слова Кобахидзе официальный портал правительства Грузии.

В марте 2023 года сборная Грузии по футболу обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) и впервые в истории вышла в групповой турнир чемпионата Европы.

Лига чемпионов УЕФА
Сборная Грузии по футболу
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