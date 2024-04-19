Кержаков рассказал, что следит за матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, следит ли за матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Вы уже опытный вратарь, 37 лет. Но смотрите ли вы матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы до ночи? Обращаете внимание на действия голкиперов, что-то подмечаете, берете на заметку? Может кто-то нравится?

— Естественно, смотрю игры. И вчера смотрел, и позавчера смотрел. Не только за вратарями слежу, не только как команда действует. Но про кумиров уже поздно спрашивать.

В текущем сезоне Кержаков провел 18 матчей, в которых 9 раз сыграл на ноль и пропустил 14 мячей.