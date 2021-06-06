Зинченко: «Увидим ли еще веселого Зинченко? Конечно»
6 июня 2021, 09:40
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко оценил свое эмоциональное состояние после поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси» (0:1).
«Чувствую себя хорошо, атмосфера в сборной отличная, — сказал украинский защитник официальному каналу на Youtube УАФ. — У меня было несколько дней передохнуть, но в основном время ушло на дорогу. Чувствую, что в плане физических кондиций ничего не растерял. Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается. У нас собран замечательный коллектив в сборной, который меня реанимировал. Увидим ли еще веселого Зинченко? Конечно. Куда он денется!» —
Напомним, Зинченко прибыл в расположение сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы — 2020.
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