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Зинченко: «Увидим ли еще веселого Зинченко? Конечно»

6 июня 2021, 09:40
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко оценил свое эмоциональное состояние после поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси» (0:1).

«Чувствую себя хорошо, атмосфера в сборной отличная, — сказал украинский защитник официальному каналу на Youtube УАФ. — У меня было несколько дней передохнуть, но в основном время ушло на дорогу. Чувствую, что в плане физических кондиций ничего не растерял. Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается. У нас собран замечательный коллектив в сборной, который меня реанимировал. Увидим ли еще веселого Зинченко? Конечно. Куда он денется!» —

Напомним, Зинченко прибыл в расположение сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы — 2020.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры