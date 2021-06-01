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Источник: контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен после победы в ЛЧ

10:59
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Контракт главного тренера «Челси» Томаса Тухеля с английским клубом был автоматически продлен, сообщает Bild.

По информации источника, в соглашении 47-летнего специалиста, рассчитанном до лета 2022 года, был прописан пункт, согласно которому договор автоматически продлевается до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов.

Напомним, «Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/2021/sport/thomas-tuchel-schneller-in-den-urlaub-dank-geheimer-klausel-76581176.bild.html

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