Скудетто вернулось в Милан

Сегодня — 3283-й день с первого из девяти подряд чемпионств «Ювентуса» в серии А.

Последний раз какая-то другая команда, кроме «Старой синьоры», брала скудетто десять лет назад, когда титул достался «Милану». За который, кстати, выступал нынешний главный тренер «Юве» Андреа Пирло. Еще без бороды. Все было как будто в другой жизни.

Что было в 2011 году? Фото «СЭ»

Подобно Тарасу Бульбе, тот, кто эту гегемонию породил, тот ее и убьет. Тренер «Интера» Антонио Конте стал 9-кратным чемпионом Италии — и впервые в другой команде. Ранее он пять раз выигрывал скудетто в качестве игрока «Старой синьоры», три раза — в качестве ее коуча.

В послематчевом интервью после победы над «Кротоне» Кристиан Эриксен, забивший, как оказалось, золотой гол, подтвердил слова Конте о том, что команда не будет собираться вместе, чтобы смотреть матч «Сассуоло» и «Аталанты», результат которого гарантировал черно-синим долгожданное чемпионство. Этот факт лишь подтверждает всеобщее настроение — победоносное настоящее «Интера» уже неизбежно.

Однако такое высказывание наводит и на другую мысль — а что же с будущим? Пребывание Конте в «Интере» было далеко не безоблачным. Случались публичные выступления тренера о недостаточной поддержке руководства на трансферном рынке, многочисленные слухи о возможном уходе наставника после обидного поражения в прошлогоднем финале Лиги Европы против «Севильи» (2:3) с автоголом Ромелу Лукаку в концовке встречи.

Но большая часть всех слухов, связанных с «Интером», напрямую касается владельцев клуба — крупной китайской компании розничной торговли Suning. На бизнес из Поднебесной обрушился кризис, спровоцированный пандемией и самим государством. Как это может помешать «Интеру» стать новым гегемоном? Давайте разбираться.

А в чем вообще дело?

Начать стоит издалека, так как корни кризиса владельцев нового чемпиона Италии произрастают вдалеке от Апеннин. Как мы уже все смогли прочувствовать за безумный год — уязвимы все, даже кажущиеся незыблемыми гиганты. Все теряют деньги, все терпят убытки.

Suning не стала исключением. Пандемия усугубила и так снижающуюся стоимость акции компании. Сейчас показатель колеблется в районе 6,66 юаня — в последний раз такой низкий уровень был зафиксирован в 2014 году. Кроме того, пришлось продать государству почти четверть официально зарегистрированных операций по товарообороту.

Также не оправдались крупные вложения в инвестиционный холдинг Evergrande — владелец Suning и по совместительству президент «Интера» Чжан Цзиньдун спас компанию от банкротства, а прошлой осенью отменил требования по возврату 3 миллиардов долларов, чем сильно удивил инвесторов, у которых сам брал кредит. Уже тогда было известно, что к концу 2021 года Suning обязана вернуть 2,3 миллиарда долларов. Непростая ситуация, правда?

В феврале этого года компания заявила о продаже 23% акций государственным инвесторам за те самые ранее взятые в кредит, 2,3 миллиарда долларов. Казалось бы, проблема решена, но на самом деле все куда сложнее.

Давление китайского правительства на футбольные амбиции Suning

«Мы будем без колебаний закрывать и сокращать любой сторонний бизнес, не связанный с розничной торговлей», — такая фраза прозвучала в обращении Чжан Цзиньдуна к работникам Suning Group.

Сейчас владельцы «Интера» находятся под жестким прессингом политической элиты Китая. Что сказывается и на футболе.

2015 год — Suning стала владельцем команды «Цзянсу» и предоставила ей карт-бланш на многомиллионные подписания. Бразильцы Рамирес и Алекс Тейшейра в сумме за 78 миллионов евро, а также легенда тренерского цеха Фабио Капелло с зарплатой 10 миллионов были главными трансферами.

Но это было только начало.

2016 год — выкуп контрольного пакета акций «Интера» за 270 миллионов евро. По информации Swiss Ramble, за пять лет правления Suning в итальянском клубе трансферное сальдо черно-синих (разница между суммами покупок и продаж футболистов) — с отрывом наиболее отрицательное в серии А (-352 миллиона евро). Кроме этого, за те же пять лет «Интер» раздул свою зарплатную ведомость на 74 миллиона евро — больше всех в серии А.

А вишенкой на торте люксовых инвестиций Suning стало подписание телевизионного контракта с АПЛ на период с 2019 по 2022 год — стриминговый сервис PPTV (принадлежащий Suning с 2013 года) заплатил 523 миллиона фунтов. Самое неприглядное из этого — факт, что теперь китайская компания судится с премьер-лигой по вопросам расторжения контракта.

Но ладно бизнес-партнеры, оказавшиеся по другую сторону баррикад. Suning же не будет судиться со своим собственным клубом? «Интеру» не о чем беспокоиться? «Цзянсу» так не думает. Хотя этот клуб сейчас вообще ни о чем не думает, попивая чай с «Москвой», «Тосно» и другими представителями «Небесной лиги».

Одновременно забавным и страшным выглядит факт, что спустя всего четыре месяца после чемпионства Чжан Цзиньдун объявил о расформировании футбольного клуба «Цзянсу» ввиду недостатка средств на поддержание существования команды. Что же, он и правда не шутил, говоря про сокращение стороннего бизнеса. А ведь под эту категорию попадает и «Интер».

«Кейс Suning воплощает в себе, что такое жить в авторитарной, централизованной стране», — такое мнение высказал профессор Евразийского спорта в бизнес-школе Эмлиона Саймон Чедвик в интервью The Athletic.

К футболу китайское правительство подошло так же, как и к любому государственному проекту, — основательно, с готовностью вкладывать много денег.

«Однако в процессе реализации плана стало очевидно, что футбол — это больше финансовое бремя, нежели двигатель прибыли, и что приобретение таких футболистов, как Карлос Тевес, никогда не было и не будет базисом, на котором будет строиться успех китайского футбола», — делает вывод Чедвик.

Сейчас, памятуя о необходимости экстренного подъема экономики из-за корона-кризиса, чиновники не скрывают, что футбол выступает как тот самый «сторонний» бизнес, от которого можно легко отказаться. Особенно учитывая, что план по развитию Китая как новой футбольной суперсилы можно реализовывать через сотрудничество с ФИФА и проведение чемпионата мира в 2030 году.

Какая участь ожидает «Интер»?

На фоне перемен в китайской политике участились слухи о возможной продаже «Интера». По данным финансового отчета, опубликованного клубом, он потерял 120 миллионов евро за последний сезон — один из самых крупных показателей в Европе.

Как сообщает The New York Times, переговоры британской компании BC Partners по приобретению «Интера» не получили продолжения — не удалось договориться по цене. Однако в Suning не стали скрывать, что рассматривают варианты сотрудничества с новыми партнерами.

В четверг, за пару дней то оформления титула, Чжан впервые за семь месяцев прилетел в Милан и встретился с командой. Как сообщила La Gazzetta dello Sport, позже прошла встреча патрона «Интера» с Конте и другими руководителями, на которой обсуждалась летняя трансферная кампания. Издание отметило, что больших денег на новых игроков выделено не будет — если только не продавать нынешних лидеров.

Сам Конте тоже никак не высказывается относительно своего будущего.

«Мне было нелегко освоиться в «Интере», это никогда не будет легко, но здесь есть определенная динамика. Хотя я вижу, что при малейшей возможности журналисты и даже фанаты начинают выдавать негативный настрой. Я призываю людей быть более позитивными и более благосклонными», — сказал тренер перед матчем с «Кротоне».

В любом случае в ближайшее время Suning придется сделать ключевой выбор, от которого будет зависеть спортивное будущее миланского клуба. Поэтому пока нужно попридержать эпитеты о возвращении былого «Интера» и новом гегемоне в серии А. Не исключено, что боссы оставят не так много шансов для банды Конте на повторение и развитие успеха, а черно-синие снова погрузятся в хаос.